Приметы и предрассудки о котах: скрытые запреты, связанные с животными

Кошки всегда вызывали у нас широкий спектр эмоций – от обожания и очарования до страха и враждебности. UaPortal рассказал о приметах и поверьях, связанных с этими домашними животными, которые якобы оказывают влияние на человеческую судьбу.

Богатство

Одно из распространенных поверий состоит в том, что коты обладают способностью притягивать деньги и удачу в дом. Поэтому тем, кто стремится улучшить свое финансовое положение, рекомендуют завести домашнего питомца. Считается, что для этого особенно подходят черные коты, поскольку они отворачивают злой глаз и защищают от злых сил.

Однако существуют определенные запреты, связанные с котами и богатством, которых обязательно следует соблюдать:

Не рекомендуется гладить кота против шерсти, потому что считается, что это приведет к утечке денег из дома.

Ни в коем случае нельзя выбрасывать выпадающую шерсть. Вместо этого нужно собирать и хранить ее в специальном мешочке, который, по поверью, притягивает богатство.

Здоровье

Кошки часто ассоциируются со способностями к исцелению, и считается, что они помогают людям в борьбе с разными недугами. Эти животные обладают врожденной способностью определять слабые места в человеческом теле и прижиматься к ним, передавая свою энергию в процессе лечения.

Однако все равно существуют определенные запреты, касающиеся здоровья:

Не стоит отгонять кота, решившего отдохнуть на вашей груди или животе, ведь считается, что он пытается исцелить или предупредить о, вероятной, болезни.

Бодрствуйте с пушистыми любимцами в одной кровати, ведь они могут высасывать из вас жизненные силы или передавать собственные заболевания.

Беременным женщинам не рекомендуется держать дома кошек, потому что четырехлапые компаньоны могут представлять угрозу для ребенка.

Любовь

Верят, что коты влияют на романтическую жизнь человека. Они могут как помогать обрести любовь, так и разрушать отношения.

Запреты, относящиеся к этой теме:

Не стоит дарить питомца своей второй половинке, поскольку это может привести к разрыву отношений или измены.

Нельзя пускать кота в спальню во время интимной близости, ведь он может вмешиваться и мешать паре.

Не заставляйте животное ревновать вашего партнера, потому что это может привести к конфликтам или эмоциональной дистанции.

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