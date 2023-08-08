Почему японцы так любят трехцветных кошек и как они привлекают удачу

Кошки калико с их уникальной трехцветной шерстью покорили сердца многих людей и часто ассоциируются с удачей и фортуной. Эти любимые животные даже вдохновили на создание знаменитой статуи "Счастливый кот", также известной как "Влекущий кот", "Денежный кот" или "Манеки Неко", которую можно найти в многочисленных американских и японских заведениях.

Хотя разные названия могут иметь разное значение, правда заключается в том, что все статуэтки котиков символизируют удачу и процветание. Однако хитроумные значения, стоящие за милой фигуркой, машущей лапой, часто неизвестны большинству людей.

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Характерной особенностью калико является ее яркая шерсть, состоящая из трех цветов. Эти животные могут принадлежать любой породе, а редкость окраски зависит от того, как сочетается их генетика.

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Традиционная окраска такой кошки включает белый, черный и оранжевый цвета, хотя существуют вариации, например, приглушенные с кремовым, светло-оранжевым и коричневым оттенками. Другая вариация, известная как калибби, возникает, когда полоски табби смешиваются с окраской калифорнийской кошки, в результате чего образуется красивый трехцветный узор.

В Японии эти маленькие любимцы занимают особое место в сердцах людей. Манеки Неко, или Счастливый кот, появился благодаря глубокому расположению японцев к этим животным. Японские моряки брали с собой в плавание кошек калико, веря, что они приносят удачу, отгоняют злых духов и обеспечивают безопасность путешествий.

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Хотя все статуэтки таких котиков на первый взгляд могут казаться похожими, между ними существуют тонкие отличия, изменяющие значение удачи, которую они приносят. Наиболее традиционным и благоприятным цветом для статуэток кошек-счастливчиков является ситцевый, олицетворяющий общую удачу, процветание и фортуну.

Одним из заметных отличий между статуэтками является поднятая лапа, которая может быть левой, правой или обеими. Каждая вариация символизирует разный тип удачи. Считается, что статуя с поднятой левой лапой приглашает людей и клиентов в дом или бизнес.

Если поднята правая, то она приносит удачу и денежное состояние. А статуэтка с поднятыми обеими лапами считается особенно благоприятной для защиты дома или бизнеса.

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