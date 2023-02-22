Прогноз хорошего самочувствия: звезды выравниваются для трех знаков зодиака

Вам интересно узнать, какие знаки зодиака будут самыми благополучными на этой неделе, когда речь идет о здоровье? UAportal подготовил список трех знаков зодиака, которые, по мнению астрологов, будут наиболее удачливы в этой сфере.

Водолей, управляемый Солнцем:

На этой неделе у Водолеев есть прекрасная возможность позаботиться о своем теле и душевном благополучии. Поскольку Солнце находится в их знаке, они могут использовать его энергию для решения любых физических проблем, укрепления иммунитета и привнесения баланса в свою жизнь. Марс в Близнецах также благоприятен, так как помогает им оставаться сосредоточенными на задачах, связанных со здоровьем, а Юпитер в Овне придаёт им уверенность в себе для осуществления позитивных изменений.

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Козерог, управляется Луной:

Козерогам следует воспользоваться этим периодом и сосредоточиться на полноценном отдыхе. Благодаря Луне в их знаке они смогут легко восполнить свои силы и зарядиться энергией. Сатурн в Водолее принесет стабильность, а Плутон в Козероге обеспечит защиту от любой потенциальной опасности, которая может возникнуть из-за плохих привычек, связанных со здоровьем.

Рыбы, управляемые Венерой:

Рыб ожидает интересный период, когда речь идет о здоровье и благополучии. Венера в их родном знаке поможет им лучше понять, какие методы лечения лучше всего подходят для них, а Нептун в Рыбах позволит им соединиться с целительными силами природы. Сочетание этих двух планет с Лунным узлом в Тельце делает их очень чувствительными к любым изменениям, которые могут произойти в этот период.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что будет с карьерой в 2023 году у первой половины зодиака от Овнов до Дев, и второй, от Весов до Рыб.

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