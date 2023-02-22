Прогноз гарного самопочуття: зірки вирівнюються для трьох знаків зодіаку
Вам цікаво дізнатися, які знаки зодіаку будуть найблагополучнішими цього тижня, коли йдеться про здоров'я? UAportal підготував список трьох знаків зодіаку, які, на думку астрологів, будуть найбільш щасливими у цій сфері.
Водолій, керований Сонцем:
Цього тижня у Водоліїв є чудова можливість подбати про своє тіло та душевний добробут. Оскільки Сонце знаходиться у їхньому знаку, вони можуть використовувати його енергію для вирішення будь-яких фізичних проблем, зміцнення імунітету та привнесення балансу до свого життя. Марс у Близнюках також сприятливий, тому що допомагає їм залишатися зосередженими на завданнях, пов'язаних зі здоров'ям, а Юпітер в Овні надає їм впевненості у собі для здійснення позитивних змін.
Читайте також: Для трьох знаків зодіаку нарешті починається період успіху
Козеріг, управляється Місяцем:
Козерогам слід скористатися цим періодом та зосередитись на повноцінному відпочинку. Завдяки Місяцю у їхньому знаку вони зможуть легко заповнити свої сили та зарядитись енергією. Сатурн у Водолії принесе стабільність, а Плутон у Козерогові забезпечить захист від будь-якої потенційної небезпеки, яка може виникнути через погані звички, пов'язані зі здоров'ям.
Риби, керовані Венерою:
Риб очікує цікавий період, коли йдеться про здоров'я та благополуччя. Венера в їхньому рідному знаку допоможе їм краще зрозуміти, які методи лікування найкраще підходять для них, а Нептун у Рибах дозволить їм з'єднатися з цілющими силами природи. Поєднання цих двох планет з місячним вузлом у Тельці робить їх дуже чутливими до будь-яких змін, які можуть відбутися в цей період.
Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, що буде з кар'єрою у 2023 році у першої половини зодіаку від Овнів до Дів, і другої, від Терезів до Риб.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!