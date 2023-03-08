Прогноз любви и отношений на неделю: трем знакам зодиака повезет с партнером

UAportal подготовил гороскоп для трех знаков зодиака на вторую неделю марта, с 6 по 12 число. Им повезет в отношениях.

Скорпион

Пребывание Нептуна в Скорпионе приведет к усилению интуиции и творческих способностей у тех, кто родился под этим знаком. Вы можете обнаружить, что стали более чуткими к чувствам и желаниям своего партнера или потенциальных партнеров.

Это может привести к укреплению связей. Однако важно осознавать свои собственные чувства, а также чувства партнера, чтобы избежать недоразумений.

Козерог

Родившиеся под этим знаком могут почувствовать себя более сильными и защищенными благодаря Плутону в Козероге. Ваши отношения будут наполнены сильной страстью, а также более глубоким пониманием и связью.

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Используйте эту энергию для открытого общения. Установите доверительные отношения с партнером, чтобы вам обоим было комфортно откровенно выражать свои чувства.

Рак

Нахождение Лунного узла в Раке – благоприятное время для тех, кто родился под этим знаком, поскольку оно способствует эмоциональному росту и развитию. Это прекрасная возможность поработать над улучшением навыков общения между вами и вашим партнером.

Проведите честные беседы о том, что вы оба чувствуете, чтобы вы могли лучше понять потребности друг друга. Это также прекрасное время для самоанализа, чтобы вы могли узнать, что для вас лучше в отношениях.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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