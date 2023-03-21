Прогноз погоды в Киеве на 21 марта: можно не брать зонтик

UAportal подготовил подробный прогноз погоды в Киеве на 21 марта. Данные предоставлены сайтом weather.com.

День начнется облачно, но постепенно прояснится к полудню. В течение дня вероятность осадков невелика, так что до вечера, когда температура снова начнет падать, будет сухо.

Ожидается, что температура будет колебаться от 6°C утром до 11°C днем, при этом средняя температура по ощущениям будет около 7°C. Она будет такой из-за легкого ветра, дующего с северо-запада со скоростью 3,5 м/с, а влажность составит 72%.

Время восхода солнца – 5:59 утра, а время заката – 18:10 вечера. Это дает 12 часов дневного света.

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