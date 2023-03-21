Прогноз погоди у Києві на 21 березня: можна не брати парасольку

UAportal підготував детальний прогноз погоди у Києві на 21 березня. Дані надані сайтом weather.com.

День почнеться хмарно, але поступово проясниться до полудня. Протягом дня ймовірність опадів невелика, тому до вечора, коли температура знову почне падати, буде сухо.

Очікується, що температура коливатиметься від 6°C вранці до 11°C вдень, середня температура за відчуттями буде близько 7°C. Вона буде такою через легкий вітер, що дме з північного заходу зі швидкістю 3,5 м/с, а вологість складе 72%.

Відео дня

Час сходу сонця – 5:59 ранку, а час заходу сонця – 18:10 вечора. Це дає 12 годин денного світла.

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