Прокачайте мастерство макияжа: раскрываем основные бьюти-хаки

UAportal подготовил полезные лайфхаки для макияжа, которые упростят бьюти-рутину и улучшат общий вид. От нанесения тонального крема до растушевки теней и стойкой помады – узнайте об удобных приемах и технике, которые помогут сделать нанесение макияжа легким и приятным.

Нанесение основания

Для достижения безупречного основания можно нанести праймер для создания гладкой базы для тонального крема. Влажным косметическим спонжем равномерно нанесите тональный крем на кожу, сосредотачиваясь на участках, требующих большего покрытия. Для создания природного вида тональный крем можно наносить на лицо легкими постукивающими движениями вместо того, чтобы проводить спонжем по коже.

Растушевка теней

Чтобы создать безупречный вид глаз, различные оттенки теней можно смешать между собой с помощью пушистой кисточки для растушевки. Начните с легкого оттенка, а затем постепенно наращивайте интенсивность более темными тонами. Чистой кистью для растушевки можно смягчить любые резкие линии, что обеспечит профессиональный вид нанесения теней.

Устойчивая помада для губ

Чтобы помада держалась дольше, рекомендуется начать с пилинга губ, чтобы удалить сухость кожи. Затем нанести бальзам и оставить его на несколько минут. После этого можно приподнять губы карандашом, который соответствует нужному оттенку. Наконец нанесите помаду и аккуратно промокните ее салфеткой. Для большей стойкости можно припудрить губы полупрозрачной пудрой.

Напомним, мы рассказали о полезных свойствах пилинга, который является первым этапом, позволяющим избавиться от отмерших клеток и грубой кожи.

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