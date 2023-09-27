Проверенные способы удаления плесени на обоях

Лайфхаки для удаления плесени с обоев

UAportal подготовил три простых и эффективных способа борьбы с плесенью на обоях. Эти рекомендации помогут эффективно удалить грибок, обеспечив более здоровое жилое пространство.

Смесь уксуса и воды

Уксус является естественным дезинфицирующим средством и может эффективно убивать плесень. Следует смешать равные части уксуса и воды в пульверизаторе и хорошо взболтать.

Смесь нужно распылить на пораженные участки обоев и бросить приблизительно на 15 минут. Затем чистой тряпкой или губкой осторожно стереть плесень и тщательно высушить.

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Перекись водорода

Перекись водорода обладает сильными противогрибковыми свойствами и эффективно уничтожает плесень. Перекись водорода 3% необходимо налить в пульверизатор и распылить на заплесневевшие участки обоев.

Его следует оставить на примерно 10 минут, чтобы он проник в плесень. Затем мягкой щеткой или губкой убрать плесень, сполоснуть поверхность чистой водой и полностью высушить ее.

Пищевая сода

Следует смешать пищевую соду с водой до образования густой смеси. Образовавшуюся пасту нужно нанести непосредственно на места поражения и оставить на несколько часов или на ночь.

Сода поглотит влагу и поможет устранить плесень. После этого с помощью щетки или губки нужно удалить засохшую пасту и остатки плесени, протереть поверхность влажной тряпкой и дать ей высохнуть.

Напомним, мы подготовили советы, как обеспечить здоровую среду для жизни и предотвратить образование плесени на стенах.

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