Пять фактов о группе Океан Эльзы, довершающих образ коллектива

Океан Ельзи – украинская рок-группа, которая занимается музыкой с 1994 года. UAportal подготовил пять интересных фактов о группе, которые вы могли не знать.

Факт 1

За свою карьеру "Океан Ельзи" завоевали множество наград, в том числе шесть MTV Europe Music Awards в номинации "Лучшая украинская группа". Группа также получила четыре премии "Юна", которые являются украинским аналогом премии "Грэмми".

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Факт 2

Название было навеяно стихотворением известной украинской поэтессы Лины Костенко, в котором рассказывается о девушке по имени Эльза, мечтающей о бесконечном океане.

Факт 3

Вокалист группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук – не только музыкант, но и политик. Он был избран в украинский парламент в 2007 и 2012 годах. Позже он отошел от политики, чтобы сосредоточиться на своей музыкальной карьере.

Факт 4

Группа выпустила десять студийных альбомов, последний из которых, "Without Limits", вышел в 2020 году. Их музыка была описана как смесь рока, поп-музыки и фолка, а их тексты часто затрагивают темы любви, потерь и социальных проблем.

Факт 5

В 2012 году "Океан Ельзи" стали первой украинской группой, которая выступила с концертом на O2 Arena в Лондоне, Англия. Концерт прошел с огромным успехом, и группа получила восторженные отзывы за свое выступление.

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