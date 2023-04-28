Пять фильмов помогут провести идеальный вечер кино с друзьями
UAportal подготовил список из пяти фильмов для просмотра, которые обязательно сделают вечер с друзьями незабываемым.
Паразиты
Рейтинг IMDB: 8.6
Жанр: Комедия, Драма, Триллер
Страна: Южная Корея
Продолжительность: 132 минуты
Год: 2019
Продюсер: Квак Син Э, Бонг Джун Хо
В 2020 году фильм "Паразиты" получил четыре премии "Оскар", в том числе за лучшую картину, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший международный художественный фильм.
"Паразиты" – это история о семье Ким, которая живет в бедности и связывается с богатой семьей Пак.
Прочь
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: ужасы, мистика, триллер
Страна: США
Продолжительность: 104 минуты
Год: 2017
Продюсер: Шон Маккитрик, Джейсон Блюм, Эдвард Х. Хэмм мл., Джордан Пил
"Прочь" получил премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий в 2018 году.
Фильм рассказывает о чернокожем мужчине по имени Крис, который отправляется на выходные со своей белой девушкой, чтобы познакомиться с ее родителями. Однако поездка принимает ужасающий оборот, когда Крис понимает, что в семье происходит что-то странное.
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Отель "Гранд Будапешт"
Рейтинг IMDB: 8.1
Жанр: Приключения, Комедия, Драма
Страна: США
Продолжительность: 100 минут
Год: 2014
Продюсер: Уэс Андерсон, Скотт Рудин, Стивен Рэйлз, Джереми Доусон
Фильм "Отель "Гранд Будапешт"" получил четыре премии "Оскар" в 2015 году за лучшую оригинальную партитуру, лучший дизайн, лучший дизайн костюмов и лучший грим и прическу.
Действие фильма происходит в вымышленной европейской стране Зубровка и рассказывает о приключениях легендарного консьержа Густава Эйча и его протеже Зеро Мустафы.
Социальная сеть
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: биография, драма
Страна: США
Продолжительность: 120 минут
Год: 2010
Продюсер: Скотт Рудин, Дана Брунетти, Майкл Де Лука, Сеан Чаффин
В 2011 году фильм "Социальная сеть" получил три премии "Оскар" за лучший адаптированный сценарий, лучшую оригинальную музыку и лучший монтаж.
В фильме рассказывается об основании компании Facebook и конфликтах, возникающих между ее основателями.
Джокер
Рейтинг IMDB: 8.4
Жанр: Преступление, Драма, Триллер
Страна: США
Продолжительность: 122 минуты
Год: 2019
Продюсер: Тодд Филлипс, Брэдли Купер, Эмма Тиллинджер Коскофф
В 2020 году "Джокер" получил две премии "Оскар" за лучшую мужскую роль и лучшую оригинальную партитуру. Фильм рассказывает историю происхождения культового злодея Бэтмена, Джокера.
Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.
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