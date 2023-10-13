Пять интересных фактов о Дженнет Маккарди
Большинство из нас слышало об "АйКарли" и "Сэм и Кэт", что не могло оставить вас на стороне в знакомстве с выдающейся актрисой Дженнет Маккарди. UAportal подготовил пять интересных фактов о Маккарде, чтобы лучше ознакомиться с ее личностью.
Многогранная писательница
Маккарди не только талантливая актриса, она также продемонстрировала свои писательские способности как журналистка. Ее публикации в многочисленных изданиях на самые разные тематики еще больше закрепили ее авторитет.
Борьба с самовосприятием
К сожалению, Маккарди боролась с булимией и анорексией с 11 лет. Давление, которое оказывали на нее, чтобы сохранить подтянутую фигуру для телевидения, привело к проблемам с зубами в результате булимии и страшным инцидентам с потерей сознания.
Любимица социальных сетей
Благодаря большому количеству поклонников в социальных сетях, слава Маккарди не угасла еще долго после окончания ее работы на iCarly. Ее преданные поклонники, которые были с ней на протяжении всей ее карьеры, значительно помогают ей двигаться дальше по карьерной лестнице.
Пристрастие к катанию на коньках
Вне актерской карьеры Маккарди отдается любимому хобби – катанию на коньках. Она даже участвовала в нескольких соревнованиях, дополнив свой набор навыков.
Попытки стать режиссером
Целенаправленная натура Маккарди проявляется в ее попытках снимать собственные короткометражные фильмы. Из-за бурности ее характера девушке порой трудно найти что-то конкретное по душе в профессиональном плане.
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