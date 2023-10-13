П'ять цікавих фактів про Дженнет Маккарді

Більшість з нас чуло про "АйКарлі" та "Сем і Кет", що не могло лишити вас на стороні в знайомстві з видатною акторкою Дженнет Маккарді. UAportal підготував п'ять цікавих фактів про Маккарді, щоб краще ознайомитись з її особистістю.

Багатогранна письменниця

Маккарді не лише талановита акторка, вона також продемонструвала свої письменницькі здібності як журналістка. Її публікації в численних виданнях на найрізноманітніші тематики ще більше закріпили її авторитет.

Боротьба з самосприйняттям

На жаль, Маккарді боролася з булімією та анорексією з 11 років. Тиск, який чинили на неї, щоб зберегти підтягнуту фігуру для телебачення, призвів до проблем із зубами в наслідок булімії, та страшних інцидентів із втратою свідомості.

Улюблениця соціальних мереж

Завдяки великій кількості прихильників у соціальних мережах, слава Маккарді не згасла ще довго після закінчення її роботи на iCarly. Її віддані прихильники, які були з нею протягом усієї її кар'єри, значно допомогають їй рухатись далі по кар'єрних сходах.

Пристрасть до катання на ковзанах

Поза акторською кар'єрою Маккарді віддається улюбленому хобі – катанню на ковзанах. Вона навіть брала участь у кількох змаганнях, доповнивши свій набір навичок.

Спроби стати режисеркою

Цілеспрямована натура Маккарді проявляється в її спробах знімати власні короткометражні фільми. Через бурхливість її характеру дівчині часом важко знайти щось конкретне до вподоби у професійному плані.

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