Пять интересных фактов об Илоне Маске: что известно о создателе SpaceX

UAportal подготовил статью, в которой рассматриваются пять интересных фактов об одном из самых влиятельных и инновационных предпринимателей нашего времени Илоне Маске. Некоторые малоизвестные, но интересные факты о человеке, стоящем за Tesla, SpaceX и другими компаниями, могут стать неожиданностью.

Илон Маск родился в Претории, Южная Африка, в 1971 году. После учебы в Канаде и США Маск стал одним из основателей компании PayPal, занимающейся интернет-платежами. В дальнейшем он стал генеральным директором компаний SpaceX, Tesla, Neuralink и The Boring Company.

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Ранние деловые предприятия

Илон не всегда был успешным предпринимателем, каким мы знаем его сегодня. Одним из его первых бизнес-предприятий была компания Zip2, которая предоставляла бизнес-справочники и карты для газет. В итоге компания была продана почти за 300 миллионов долларов, а Маск стал соучредителем PayPal.

Увлечение Марсом

Маск давно увлекается идеей колонизации Марса. Фактически, он основал компанию SpaceX с целью в конечном итоге отправить людей на Марс. Он заявил, что надеется отправить людей на Марс уже в 2024 году.

Маск интересуется возобновляемыми источниками энергии

Помимо интереса к космическим путешествиям, Илон также увлекается возобновляемыми источниками энергии. Он основал компанию Tesla с целью ускорить переход мира к устойчивой энергетике. Компания производит электромобили и устройства для хранения энергии.

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Видение Маска о транспорте

Видение Маском будущего транспорта выходит за рамки электромобилей. Он также основал компанию The Boring Company, целью которой является снижение загруженности дорог путем строительства подземных туннелей для транспорта. Компания уже построила тестовый туннель в Лос-Анджелесе.

Личная жизнь

Несмотря на свой напряженный график, Илон Маск все же находит время для личной жизни. Он был женат три раза и имеет шестерых детей. Маск также известен своей любовью к научной фантастике и снимался в фильмах и телешоу, включая "Железный человек 2" и "Теория большого взрыва".

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