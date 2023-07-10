Пять лучших анимационных фильмов: проведите время весело

Анимационные фильмы всегда были любимы семьями. UAportal подготовил список из пяти лучших анимационных фильмов, которые идеально подходят для семейных киновечеров.

Гринч

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Мультфильм, Комедия, Фэнтези

Страна: США

Продолжительность: 1ч 26мин

Год: 2018

Продюсер: Скотт Мосье, Ярроу Чейни

"Гринч" – это пересказ классической истории доктора Сьюза о ворчливом зеленом существе, которое ненавидит Рождество. Гринч решил испортить Рождество жителям Уовилля, но его планам помешала девочка по имени Синди Лу Кто. Гринч узнает истинное значение Рождества и в итоге помогает спасти праздник.

Смолфут

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: Мультфильм, Приключения, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 1ч 36мин

Год: 2018

Продюсер: Карей Киркпатрик, Джейсон Рейсиг

Фильм "Смолфут" рассказывает о молодом йети по имени Миго, который обнаруживает человека, также известного как "Смолфут", и пытается убедить своих собратьев йети в том, что люди действительно существуют. По пути он узнает о разносторонности и силе дружеских отношений.

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Монстры на каникулах 3: Море зовет

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Мультфильм, Комедия, Семейный

Страна: США

Продолжительность: 1ч 37мин

Год: 2018

Продюсер: Дженнди Тартаковский, Мишель Мердокка

"Монстры на каникулах 3: Море зовет" – третья часть популярной франшизы "Монстры на каникулах". Дракула и его семья отправляются в круиз, где он влюбляется в капитана корабля, Эрику. Однако вскоре он узнает, что на самом деле она – потомок его заклятого врага Ван Хельсинга.

Юные титаны, вперед!

Рейтинг IMDB: 6.8

Жанр: Мультфильм, боевик, комедия

Страна: США

Продолжительность: 1ч 24мин

Год: 2018

Продюсер: Аарон Хорват, Питер Рида Майкл

"Юные титаны, вперед!" рассказывает о подростках-титанах, которые пытаются стать знаменитыми супергероями, как их кумиры. Однако вскоре они обнаруживают, что им нужен заклятый враг, чтобы их воспринимали всерьез. Они нацеливаются на Слейда, опасного злодея, но их план срывается.

ЛЕГО фильм-2

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: Мультфильм, боевик, приключения

Страна: США

Продолжительность: 1ч 47мин

Год: 2019

Продюсер: Фил Лорд, Кристофер Миллер

Действие фильма "ЛЕГО фильм-2" разворачивается спустя пять лет после событий первого фильма. Жители Брикбурга столкнулись с новой угрозой из космоса, и Эммет и его друзья должны спасти мир. По пути они встречают новых персонажей и посещают новые миры.

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