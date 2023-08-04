Пять лучших экшн-фильмов: запасайтесь попкорном и хорошим настроением
В области взрывного экшена и адреналиновых ощущений UAportal подготовил эксклюзивную подборку лучших боевиков последних нескольких лет. От приключений, от которых ускоряется пульс, до острых ощущений, останавливающих сердце, эти фильмы оставили неизгладимый след в жанре.
"Безумный Макс: Дорога ярости"
Рейтинг IMDB: 8.1
Жанр: Боевик, приключения, фантастика
Страна производства: Австралия, США
Продолжительность: 120 минут
Год производства: 2015
Главный продюсер: Джордж Миллер
Макса Рокатанского втянули в скоростную погоню, которую возглавляет неумолимая Императрица Фуриоза. Путешествуя по пустынному и опасному ландшафту, они объединяют усилия, чтобы избежать тиранического правления Несмертала Джо и освободить его порабощенных жен.
"Миссия: Миссия невыполнима – Фолаут"
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Боевик, приключения, триллер
Страна производства: США
Продолжительность: 147 минут
Год производства: 2018
Главный продюсер: Том Круз
Итан Гант и его команда соревнуются со временем, чтобы предотвратить глобальную катастрофу. Наполненный сногсшибательными трюками и увлекательными сценами, фильм погружает зрителей в американские горки шпионажа, двойных измен и экшена на большие деньги.
"Джон Вик: Глава 3 Парабеллум"
Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: Боевик, криминал, триллер
Страна производства: США
Продолжительность: 131 минута
Год производства: 2019
Главный продюсер: Василий Иваник
Легендарный убийца Джон Уик убегает от международной гильдии убийц, объявившей его "отлученным от церкви". С огромным вознаграждением за его голову, главный герой должен ориентироваться в опасном подпольном мире убийц, сталкиваясь с опытными противниками и борясь за выживание.
"Черная пантера"
Рейтинг IMDB: 7.3
Жанр: Боевик, приключения, фантастика
Страна производства: США
Продолжительность: 134 минуты
Год производства: 2018
Главный продюсер: Кевин Файге
Сюжет разворачивается в технологически развитой стране Ваканди, которой правит Т'Чалла, недавно коронованный Черной пантерой. Главный герой должен исполнять обязанности короля и защищать свой народ от грозного врага, грозящего уничтожить его владения.
"Мстители: Финал"
Рейтинг IMDB: 8.4
Жанр Боевик, приключения, драма
Страна производства США
Продолжительность 181 минута
Год производства: 2019
Главный продюсер Кевин Файге
Самые могущественные герои Земли объединяются для финального сражения против грозного Таноса. Фильм рассказывает о том, как остальные Мстители разрабатывают план, чтобы устранить разрушительные последствия выходки злодея и восстановить баланс во Вселенной.
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