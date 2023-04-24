Пять лучших фильмов, которые можно смотреть всей семьей

Когда речь заходит о поиске фильмов, подходящих для всей семьи, бывает сложно понять, с чего начать. UAportal подготовил список из пяти лучших фильмов для семейного просмотра, которые вышли в 2017-2021 годах.

Суперсемейка 2

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Анимация, боевик, приключения

Страна: США; Продолжительность: 1ч 58м; Год: 2018

Продюсер: Джон Уокер, Николь Паради Гриндл

Фильм получил премию "Оскар" за лучший анимационный фильм 2019 года. На той же церемонии он был номинирован за лучший монтаж звука и лучшие визуальные эффекты.

Фильм "Суперсемейка 2" начинается с того момента, на котором остановился первый фильм, когда семья Парр возвращается к своим обязанностям супергероев после событий первого фильма. В фильме мистер Невероятный становится отцом, сидящим дома, а Эластигерл берет на себя новую миссию, чтобы помочь вернуть супергероев в общество.

Приключения Паддингтона 2

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Анимация, Приключения, Комедия

Страна: Великобритания, Франция, США; Продолжительность: 1ч 43м; Год: 2017

Продюсер: Дэвид Гейман

Фильм "Приключения Паддингтона 2" был номинирован на три премии BAFTA в 2018 году, включая "Лучший британский фильм", "Лучший актер второго плана" (Хью Грант) и "Лучший адаптированный сценарий".

В фильме "Приключения Паддингтона 2" милый медвежонок становится популярным членом своей общины, но его спокойная жизнь нарушается, когда его ложно обвиняют в преступлении и отправляют в тюрьму. С помощью своей семьи и друзей Паддингтон пытается очистить свое имя и привлечь истинного преступника к ответственности.

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Вперед

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Анимация, Приключения, Комедия

Страна: США; Продолжительность: 1ч 42м; Год: 2020

Продюсер: Кори Рэй

"Вперед" был номинирован на премию Оскар за лучший анимационный фильм в 2021 году. Фильм также получил премию "Выбор критиков" за лучший анимационный фильм в том же году.

Действие "Вперед" происходит в мире, где на смену магии пришли современные технологии. Фильм рассказывает о двух братьях-эльфах, которые отправляются на поиски, чтобы узнать, существует ли еще магия в мире, и провести последний день со своим отцом, который умер, когда они были маленькими.

Тайна Коко

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Анимация, Приключения, Семейный

Страна: США; Продолжительность: 1ч 45м; Год: 2017

Продюсер: Дарла К. Андерсон

В 2018 году "Тайна Коко" получил премию "Оскар" за лучший анимационный фильм. Фильм также получил премию "Выбор критиков" за лучший анимационный фильм и премию "Золотой глобус" за лучший анимационный фильм.

"Тайна Коко" рассказывает о мальчике по имени Мигель, который мечтает стать музыкантом, несмотря на неодобрение своей семьи. Когда он попадает в Страну мертвых, Мигель отправляется на поиски правды об истории своей семьи и открывает в себе музыкальные таланты.

Митчеллы против машин

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Анимация, Приключения, Комедия

Страна: США, Канада; Продолжительность: 1ч 53м; Год: 2021

Продюсер: Фил Лорд, Кристофер Миллер

Фильм "Митчеллы против машин" был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм" в 2021 году. В том же году фильм получил премию "Выбор критиков" за лучший анимационный фильм.

Фильм "Митчеллы против машин" рассказывает о неблагополучной семье, которая отправляется в путешествие, чтобы отвезти свою дочь в колледж. Когда мошеннический искусственный интеллект захватывает все технологии и угрожает захватить мир, Митчеллам предстоит спасти положение.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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