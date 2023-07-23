Пять лучших фильмов о космических путешествиях: погрузитесь в удивительный фантастический мир

Космические поездки всегда были интересной темой для любителей кино. UAportal подготовил список из пяти фильмов этого жанра, которые отправят вас в межзвездное происшествие.

"Космические чистильщики"

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: Научная фантастика, боевик, драма

Страна: Южная Корея

Продолжительность: 2ч 16мин

Год: 2021

Продюсер: Чо Сун Вон

Сюжет разворачивается в 2092 году, когда Земля находится на грани уничтожения из-за загрязнения и нехватки ресурсов. В фильме рассказывается о команде корабля по сбору космического хлама "Победа", которая выявляет человекообразного работа по имени Дороти, который считается оружием массового поражения. Экипаж решает продать умную машину тому, кто больше заплатит. Однако вскоре люди поняли, что Дороти не такая, какая кажется, поэтому они должны защитить ее от тех, кто хочет использовать работу как оружие.

"Дальний космос"

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: Драма, научная фантастика, триллер

Страна: США

Продолжительность: 1ч 56мин

Год: 2021

Продюсер: Арик Авелино, Ник Спайсер

Это напряженный фильм, рассказывающий об экипаже космического корабля, отправляющегося на Марс. Когда на борту находится безбилетный пассажир, команда должна принять тяжелое решение, которое может поставить под угрозу их миссию и жизнь.

"Перспектива"

Рейтинг IMDB: 6.2

Жанр: Драма, научная фантастика, триллер

Страна: Канада, США

Продолжительность: 1ч 40мин

Год: 2018

Продюсер: Аарон Л. Гилберт, Гэри Гилберт

Это научно-фантастический вестерн о девочке-подростке и ее отце, отправляющихся на далекий инопланетный месяц в поисках драгоценных камней. Однако, прибыв на место, они попадают в опасность, поэтому должны бороться за выживание.

"ИО"

Рейтинг IMDB: 4.7

Жанр: Драма, Научная фантастика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 36мин

Год: 2019

Продюсер: Джейсон Майкл Берман, Лора Ристер

Сюжет фильма разворачивается в постапокалиптическом мире, где атмосфера Земли стала токсичной для жизни человека. Ученый, по имени Сэм, и молодая женщина Мика являются последними выжившими на планете. Они должны работать вместе, чтобы найти способ начать жизнь заново на одном из месяцев Юпитера, ИО.

"Аниара: Космическая обитель"

Рейтинг IMDB: 6.2

Жанр: Научная фантастика

Страна: Швеция

Продолжительность: 1ч 46мин

Год: 2018

Продюсер: Анника Рогелл

Земля не пригодна для жизни, потому человечество переселилось на Марс. Однако, когда корабль терпит повреждения, пассажирам приходится смириться со своей неизбежной судьбой. Бесцельно дрейфуя в космосе, они пытаются сохранить надежду и обрести смысл своего существования.

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