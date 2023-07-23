П'ять найкращих фільмів про космічні подорожі: зануртеся в дивовижний фантастичний світ

Космічні подорожі завжди були цікавою темою для любителів кіно. UAportal підготував список із п'яти фільмів цього жанру, які відправлять вас у міжзоряну пригоду.

"Космічні чистильники"

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: Наукова фантастика, бойовик, драма

Країна: Південна Корея

Тривалість: 2год 16хв

Рік: 2021

Продюсер: Чо Сун Вон

Сюжет розгортається у 2092 році, коли Земля перебуває на межі знищення через забруднення та нестачу ресурсів. У фільмі розповідається про команду корабля зі збору космічного мотлоху "Перемога", що виявляє людиноподібного робота, на ім'я Дороті, який вважається зброєю масової поразки. Екіпаж вирішує продати розумну машину тому, хто більше заплатить. Однак незабаром люди зрозуміли, що Дороті не така, якою здається, тож вони мають захистити її від тих, хто хоче використовувати робота як зброю.

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"Далекий космос"

Рейтинг IMDB: 6.5

Жанр: Драма, Наукова фантастика, Тріллер

Країна: США

Тривалість: 1год 56хв

Рік: 2021

Продюсер: Арік Авеліно, Нік Спайсер

Це напружений фільм, який розповідає про екіпаж космічного корабля, що вирушає на Марс. Коли на борту виявляється безквитковий пасажир, команда повинна ухвалити важке рішення, яке може поставити під загрозу їхню місію та життя.

"Перспектива"

Рейтинг IMDB: 6.2

Жанр: Драма, наукова фантастика, трилер

Країна: Канада, США

Тривалість: 1год 40хв

Рік: 2018

Продюсер: Аарон Л. Гілберт, Ґері Ґілберт

Це науково-фантастичний вестерн про дівчинку-підлітка та її батька, які вирушають на далекий інопланетний місяць у пошуках дорогоцінного каміння. Однак, прибувши на місце, вони опиняються у небезпеці, тому повинні боротися за виживання.

"ІО"

Рейтинг IMDB: 4.7

Жанр: Драма, Наукова фантастика

Країна: США

Тривалість: 1год 36хв

Рік: 2019

Продюсер: Джейсон Майкл Берман, Лора Рістер

Сюжет фільму розгортається в постапокаліптичному світі, де атмосфера Землі стала токсичною для життя людини. Вчений, на ім'я Сем, і молода жінка Міка є останніми, хто вижив на планеті. Вони повинні працювати разом, щоб знайти спосіб почати життя заново на одному з місяців Юпітера, ІО.

"Аніара"

Рейтинг IMDB: 6.2

Жанр: Наукова фантастика

Країна: Швеція

Тривалість: 1год 46хв

Рік: 2018

Продюсер: Аніка Рогел

Земля не придатна для життя, тому людство переселилося на Марс. Однак, коли корабель зазнає пошкоджень, пасажирам доводиться змиритися зі своєю неминучою долею. Безцільно дрейфуючи в космосі, вони намагаються зберегти надію та знайти сенс свого існування.

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