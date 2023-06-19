Пять лучших фильмов с Уиллом Смитом, которые следует посмотреть
На протяжении всей своей карьеры Уилл Смит демонстрирует незабываемые образы – от захватывающих научно-фантастических приключений до проникновенных драм. UAportal подготовил список из пяти фильмов, обязательных к просмотру.
Люди в черном
Рейтинг IMDB: 7.3/10
Жанр: Экшн, Комедия, Научная фантастика
Страна: США
Продолжительность: 1ч 38мин
Год производства: 1997
Главный продюсер: Уолтер Ф. Паркес
В фильме "Люди в черном" Уилл Смит играет роль агента Джей, остроумного нью-йоркского полицейского, завербованного секретным правительственным агентством, которое следит за внеземной деятельностью на Земле. Вместе с опытным агентом К, которого играет Томми Ли Джонс, Джей отправляется в захватывающее приключение, чтобы защитить планету от межгалактических угроз.
В погоне за счастьем
Рейтинг IMDB: 8.0/10
Жанр: Биография, Драма
Страна: США
Продолжительность: 1ч 57мин
Год выпуска: 2006
Главный продюсер: Уилл Смит
Основанный на реальной истории, фильм "В погоне за счастьем" рассказывает о Крисе Гарднере, которого сыграл Уилл Смит, продавце и отце-одиночке, стремящемся обеспечить лучшую жизнь своему маленькому сыну. Столкнувшись с бездомностью и бесчисленными препятствиями, непоколебимая стойкость Гарднера и любовь к своему ребенку заставляют его пройти стажировку в престижной брокерской фирме.
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Я – легенда
Рейтинг IMDB: 7.2/10
Жанр: Драма, Научная фантастика, Триллер
Страна: США
Продолжительность: 1ч 41мин
Год выпуска: 2007
Главный продюсер: Акива Голдсман
В постапокалиптическом триллере "Я – легенда" Уилл Смит играет роль доктора Роберта Невилла, похоже, последнего выжившего в Нью-Йорке после того, как катастрофический вирус уничтожил человечество. В одиночестве, не считая своего верного пса, Невилл пытается найти лекарство, сражаясь с ужасающими ночными существами, которые теперь населяют город.
Защитник
Рейтинг IMDB: 7.1/10
Жанр: Биография, Драма, Спорт
Страна: США
Продолжительность: 2ч 3мин
Год выпуска: 2015
Главный продюсер: Ридли Скотт
В фильме "Защитник" Уилл Смит изображает доктора Беннета Омалу, судебного патологоанатома, который обнаруживает у футболистов дегенеративное заболевание мозга, известное как хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ). Несмотря на мощное противодействие со стороны НФЛ, доктор Омалу стремится привлечь внимание общественности к опасности повторяющихся травм головы в спорте.
Король Ричард
Рейтинг IMDB: 7.3/10
Жанр: Биография, Драма, Спорт
Страна: США
Продолжительность: 2ч 24мин
Год производства: 2021
Главный продюсер: Тим Уайт
"Король Ричард" – недавняя биографическая драма, демонстрирующая исключительное актерское мастерство Уилла Смита. В этом вдохновляющем фильме Смит изображает Ричарда Уильямса, отца и тренера суперзвезд тенниса Венус и Серены Уильямс. Фильм рассказывает о непоколебимой решимости Ричарда и его неустанном стремлении к величию для своих дочерей, преодолевая трудности расизма, бедности и конкурентного мира профессионального тенниса.
Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.
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