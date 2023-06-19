Пять лучших фильмов с Уиллом Смитом, которые следует посмотреть

На протяжении всей своей карьеры Уилл Смит демонстрирует незабываемые образы – от захватывающих научно-фантастических приключений до проникновенных драм. UAportal подготовил список из пяти фильмов, обязательных к просмотру.

Люди в черном

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Экшн, Комедия, Научная фантастика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 38мин

Год производства: 1997

Главный продюсер: Уолтер Ф. Паркес

В фильме "Люди в черном" Уилл Смит играет роль агента Джей, остроумного нью-йоркского полицейского, завербованного секретным правительственным агентством, которое следит за внеземной деятельностью на Земле. Вместе с опытным агентом К, которого играет Томми Ли Джонс, Джей отправляется в захватывающее приключение, чтобы защитить планету от межгалактических угроз.

В погоне за счастьем

Рейтинг IMDB: 8.0/10

Жанр: Биография, Драма

Страна: США

Продолжительность: 1ч 57мин

Год выпуска: 2006

Главный продюсер: Уилл Смит

Основанный на реальной истории, фильм "В погоне за счастьем" рассказывает о Крисе Гарднере, которого сыграл Уилл Смит, продавце и отце-одиночке, стремящемся обеспечить лучшую жизнь своему маленькому сыну. Столкнувшись с бездомностью и бесчисленными препятствиями, непоколебимая стойкость Гарднера и любовь к своему ребенку заставляют его пройти стажировку в престижной брокерской фирме.

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Я – легенда

Рейтинг IMDB: 7.2/10

Жанр: Драма, Научная фантастика, Триллер

Страна: США

Продолжительность: 1ч 41мин

Год выпуска: 2007

Главный продюсер: Акива Голдсман

В постапокалиптическом триллере "Я – легенда" Уилл Смит играет роль доктора Роберта Невилла, похоже, последнего выжившего в Нью-Йорке после того, как катастрофический вирус уничтожил человечество. В одиночестве, не считая своего верного пса, Невилл пытается найти лекарство, сражаясь с ужасающими ночными существами, которые теперь населяют город.

Защитник

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Биография, Драма, Спорт

Страна: США

Продолжительность: 2ч 3мин

Год выпуска: 2015

Главный продюсер: Ридли Скотт

В фильме "Защитник" Уилл Смит изображает доктора Беннета Омалу, судебного патологоанатома, который обнаруживает у футболистов дегенеративное заболевание мозга, известное как хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ). Несмотря на мощное противодействие со стороны НФЛ, доктор Омалу стремится привлечь внимание общественности к опасности повторяющихся травм головы в спорте.

Король Ричард

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Биография, Драма, Спорт

Страна: США

Продолжительность: 2ч 24мин

Год производства: 2021

Главный продюсер: Тим Уайт

"Король Ричард" – недавняя биографическая драма, демонстрирующая исключительное актерское мастерство Уилла Смита. В этом вдохновляющем фильме Смит изображает Ричарда Уильямса, отца и тренера суперзвезд тенниса Венус и Серены Уильямс. Фильм рассказывает о непоколебимой решимости Ричарда и его неустанном стремлении к величию для своих дочерей, преодолевая трудности расизма, бедности и конкурентного мира профессионального тенниса.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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