Пять лучших комедийных фильмов 2006 года: живот будет болеть от смеха

UAportal подготовил список лучших фильмов, которые заставят смеяться. Эти фильмы не только уморительны, но и получили признание критиков и многочисленные награды.

Розовая пантера

Рейтинг IMDB: 5.7

Жанр: Комедия, Криминал, Семейный

Страна: США

Продолжительность: 1ч 33мин

Год: 2006

Продюсер: Роберт Саймондс

В фильме "Розовая пантера" инспектору Клузо поручено раскрыть громкое дело об убийстве, связанное с кражей бриллианта "Розовая пантера". Благодаря своей неуклюжести и неуклюжим манерам ему удается споткнуться на пути к истине, что приводит к уморительным результатам.

Очень страшное кино 4

Рейтинг IMDB: 5.1

Жанр: Комедия

Страна: США

Продолжительность: 1ч 23мин

Год: 2006

Продюсер: Крейг Мазин

"Очень страшное кино 4" пародирует такие популярные фильмы ужасов, как "Обида", "Пила" и "Деревня". Фильм рассказывает о Синди Кэмпбелл, которая пытается спасти мир от инопланетного вторжения, проходя через ряд упоминаний фильмов ужасов и пародийных сцен.

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Клик

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Комедия, Драма, Фэнтези

Страна: США

Продолжительность: 1ч 47мин

Год: 2006

Продюсер: Нил Х. Мориц

Фильм "Клик" рассказывает историю Майкла Ньюмана, архитектора-трудоголика, который получил универсальный пульт, позволяющий ему управлять своей жизнью. Однако вскоре он понимает, что эта власть имеет свои последствия, и ему приходится научиться ценить настоящее и жить полной жизнью.

Суперначо

Рейтинг IMDB: 5.7

Жанр: Комедия, Семейный, Спорт

Страна: США

Продолжительность: 1ч 32мин

Год: 2006

Продюсер: Джек Блэк

"Суперначо" рассказывает историю Игнасио, повара в монастыре, который мечтает стать лучадором. Он надевает маску и плащ и становится борцом, но вскоре оказывается в затруднительном положении, когда ему приходится столкнуться с крутыми противниками. Фильм представляет собой уморительную смесь комедии и спорта.

Отпуск по обмену

Рейтинг IMDB: 6.9

Жанр: Комедия, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 2ч 18мин

Год: 2006

Продюсер: Нэнси Мейерс

Фильм "Отпуск по обмену" рассказывает историю двух женщин, которые меняются домами на время каникул, и каждая из них ищет возможность начать все с чистого листа. В итоге они обе находят любовь в неожиданных местах и учатся принимать радости жизни. Фильм представляет собой душевную романтическую комедию, которая не оставит вас равнодушными.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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