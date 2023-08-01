Пять лучших сериалов о путешествиях во времени: обязательны для просмотра любителям фэнтези

Кто бы ни хотел переместиться в прошлое или будущее? Фильмы смогут погрузить вас в особенности каждой эпохи. UAportal подготовил пять сериалов этого жанра, которые понравятся зрителям всех возрастов.

"Тьма"

Рейтинг IMDB: 8.8

Жанр: Путешествие во времени, мистика, драма

Страна: Германия

Продолжительность: 60 минут на серию

Годы: 2017-2020

Производство: NetflixСюжет сериала:

Сюжет разворачиваются в маленьком немецком городке Винде, в котором исчезновение двух детей запускает цепь событий, разоблачающих сложную и взаимосвязанную жизнь его жителей разных поколений. С каждой серией открываются новые тайны, переплетающиеся с манипуляциями временами.

"Человек будущего"

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Путешествие во времени, комедия, научная фантастика

Страна: США

Продолжительность: 30 минут на серию

Годы: 2017-2020

Производство: HuluСюжет сериала:

Фильм рассказывает о приключениях Джоша Футтурмана, уборщика днем и упорного геймера ночью. Когда он успешно завершает невероятно сложную видеоигру под названием "Биотические войны", его посещают два воина из будущего, Тигрица и Волк, которые рассказывают, что игра действительно была инструментом вербовки для поиска спасителя человечества.

"Квантовый скачок"

Рейтинг IMDB: 9.2/10

Жанр: Путешествие во времени, драма

Страна: США

Продолжительность: 60 минут на серию

Год: 2018-2023

Производство: Leap Studios

Гениальный ученый доктор Сэм Бекетт оказывается в ловушке вечного эксперимента по путешествиям во времени. С каждым скачком он вселяется в тело другого человека в прошлом, чтобы исправить исторические ошибки и в конце концов найти путь домой. Вместе со своим голографическим гидом, Элом, главный герой переживает ключевые моменты прошлого, оставляя незабываемый след в жизни людей, с которыми он взаимодействует.

"До встречи вчера"

Рейтинг IMDB: 5.1

Жанр: Путешествие во времени, научная фантастика, драма

Страна: США

Продолжительность: 86 минут

Год производства: 2019

Производство: Netflix

Вундеркинда Клодетт "Си Джей" Уокер и ее лучший друг Себастьян Джей Томас пытаются найти машину времени. Руководствуясь своими стремлениями и подпитываясь любовью к науке, друзьям удается создать рюкзак, позволяющий путешествовать между временными измерениями.

"Любовь, вне времени"

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Путешествие во времени, романтика, драма

Страна: США

Продолжительность: 90 минут

Год: 2019

Производство: Hallmark Channel

В центре внимания – волшебная история любви Эмили и Дэниела. Девушка, талантливая молодая художница, находит старинные карманные часы, обладающие удивительной способностью переносить ее в 19 век. В этой эпохе она встречает Дэниела, волшебного и галантного джентльмена. У них начинается чрезвычайный роман, не подвластный границам времени.

Ранее, UaPortal порекомендовал топ-5 самых интересных фильмов последних лет о космических путешествиях.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!