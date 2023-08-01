Пять лучших сериалов о путешествиях во времени: обязательны для просмотра любителям фэнтези
Кто бы ни хотел переместиться в прошлое или будущее? Фильмы смогут погрузить вас в особенности каждой эпохи. UAportal подготовил пять сериалов этого жанра, которые понравятся зрителям всех возрастов.
"Тьма"
Рейтинг IMDB: 8.8
Жанр: Путешествие во времени, мистика, драма
Страна: Германия
Продолжительность: 60 минут на серию
Годы: 2017-2020
Производство: NetflixСюжет сериала:
Сюжет разворачиваются в маленьком немецком городке Винде, в котором исчезновение двух детей запускает цепь событий, разоблачающих сложную и взаимосвязанную жизнь его жителей разных поколений. С каждой серией открываются новые тайны, переплетающиеся с манипуляциями временами.
"Человек будущего"
Рейтинг IMDB: 7.8
Жанр: Путешествие во времени, комедия, научная фантастика
Страна: США
Продолжительность: 30 минут на серию
Годы: 2017-2020
Производство: HuluСюжет сериала:
Фильм рассказывает о приключениях Джоша Футтурмана, уборщика днем и упорного геймера ночью. Когда он успешно завершает невероятно сложную видеоигру под названием "Биотические войны", его посещают два воина из будущего, Тигрица и Волк, которые рассказывают, что игра действительно была инструментом вербовки для поиска спасителя человечества.
"Квантовый скачок"
Рейтинг IMDB: 9.2/10
Жанр: Путешествие во времени, драма
Страна: США
Продолжительность: 60 минут на серию
Год: 2018-2023
Производство: Leap Studios
Гениальный ученый доктор Сэм Бекетт оказывается в ловушке вечного эксперимента по путешествиям во времени. С каждым скачком он вселяется в тело другого человека в прошлом, чтобы исправить исторические ошибки и в конце концов найти путь домой. Вместе со своим голографическим гидом, Элом, главный герой переживает ключевые моменты прошлого, оставляя незабываемый след в жизни людей, с которыми он взаимодействует.
"До встречи вчера"
Рейтинг IMDB: 5.1
Жанр: Путешествие во времени, научная фантастика, драма
Страна: США
Продолжительность: 86 минут
Год производства: 2019
Производство: Netflix
Вундеркинда Клодетт "Си Джей" Уокер и ее лучший друг Себастьян Джей Томас пытаются найти машину времени. Руководствуясь своими стремлениями и подпитываясь любовью к науке, друзьям удается создать рюкзак, позволяющий путешествовать между временными измерениями.
"Любовь, вне времени"
Рейтинг IMDB: 7.9
Жанр: Путешествие во времени, романтика, драма
Страна: США
Продолжительность: 90 минут
Год: 2019
Производство: Hallmark Channel
В центре внимания – волшебная история любви Эмили и Дэниела. Девушка, талантливая молодая художница, находит старинные карманные часы, обладающие удивительной способностью переносить ее в 19 век. В этой эпохе она встречает Дэниела, волшебного и галантного джентльмена. У них начинается чрезвычайный роман, не подвластный границам времени.
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