П'ять найкращих серіалів про подорожі в часі: обов'язкові для перегляду любителям фентезі

Хто б не хотів переміститися в минуле чи майбутнє? Фільми зможуть занурити вас в особливості кожної епохи. UAportal підготував п'ять серіалів цього жанру, які сподобаються глядачам будь-якого віку.

"Пітьма"

Рейтинг IMDB: 8.8

Жанр: Подорож у часі, містика, драма

Країна: Німеччина

Тривалість: 60 хвилин на серію

Роки: 2017-2020

Виробництво NetflixСюжет серіалу:

Сюжет розгортаються в маленькому німецькому містечку Вінден, в якому зникнення двох дітей запускає ланцюг подій, що викриває складне та взаємопов'язане життя його мешканців різних поколінь. З кожною серією відкриваються нові таємниці, що переплітаються з маніпуляціями часом.

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"Людина майбутнього"

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Подорож у часі, комедія, наукова фантастика

Країна: США

Тривалість: 30 хвилин на серію

Роки: 2017-2020

Виробництво: HuluСюжет серіалу:

Фільм розповідає про пригоди Джоша Майбутченка, прибиральника вдень і завзятого геймера вночі. Коли він успішно завершує неймовірно складну відеогру під назвою "Біотичні війни", його відвідують два воїни з майбутнього, Тигриця та Вовк, які розповідають, що гра насправді була інструментом вербування для пошуку рятівника людства.

"Квантовий стрибок"

Рейтинг IMDB: 9.2/10

Жанр: Подорож у часі, драма

Країна: США

Тривалість: 60 хвилин на серію

Рік: 2018-2023

Виробництво: Leap Studios

Геніальний вчений доктор Сем Бекетт опиняється в пастці вічного експерименту з подорожей у часі. З кожним стрибком він вселяється в тіло іншої людини в минулому, щоб виправити історичні помилки й врешті-решт знайти шлях додому. Разом зі своїм голографічним гідом, Елом, головний герой переживає ключові моменти минулого, залишаючи незабутній слід у житті людей, з якими він взаємодіє.

"Побачимось вчора"

Рейтинг IMDB: 5.1

Жанр: Подорож у часі, наукова фантастика, драма

Країна: США

Тривалість: 86 хвилин

Рік: 2019

Виробництво: Netflix

Вундеркінда Клодетт "Сі Джей" Вокер та її найкращий друг Себастьян Джей Томас намагаються віднайти машину часу. Керуючись своїми прагненнями й підживлюючись любов'ю до науки, друзям вдається створити рюкзак, який дозволяє їм подорожувати між часовими вимірами.

"Кохання, поза часом"

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Подорож у часі, романтика, драма

Країна: США

Тривалість: 90 хвилин

Рік: 2019

Виробництво: Hallmark Channel

У центрі уваги – чарівна історія кохання Емілі та Деніела. Дівчина, талановита молода художниця, знаходить старовинний кишеньковий годинник, який має дивовижну здатність переносити її у 19 століття. У цій епосі вона зустрічає Деніела, чарівного й галантного джентльмена. У них починається надзвичайний роман, який не підвладний кордонам часу.

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