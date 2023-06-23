Пять насыщенных экшен фильмов: подборка, которую нельзя пропустить
Фильмы в жанре экшн – это захватывающий стиль, который предлагает зрителям испытать адреналин. UAportal составил список из пяти фильмов в жанре экшн, которые обязательно будут держать зрителя в напряжении.
Черная пантера
Рейтинг IMDB: 7.3
Жанр: Экшн, Приключения, Научно-фантастический
Страна: США
Продолжительность: 2ч 14мин
Год: 2018
Продюсер: Кевин Фейдж
Т'Чалла, недавно коронованный король Ваканды, должен защитить свою страну и свой народ, в то же время занимаясь внутренней борьбой за власть. С помощью своих союзников, включая сестру Шури и бывшую возлюбленную Накию, Т'Чалла должен бороться за сохранение трона и спасение своего народа.
Миссия невыполнима: Последствия
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Экшн, Приключения, Триллер
Страна: США
Продолжительность: 2ч 27мин
Год: 2018
Продюсер: Том Круз, Джей Джей Абрамс
Итану Ханту и его команде поручено достать украденный плутоний, пока он не попал в чужие руки. Когда миссия идет не по плану, они должны наперегонки со временем предотвратить глобальную катастрофу, преследуемые агентом ЦРУ, который может преследовать их интересы.
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Мстители: Война бесконечности
Рейтинг IMDB: 8.4
Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика
Страна: США
Продолжительность: 2ч 29мин
Год: 2018
Продюсер: Кевин Фейдж
Мстители и их союзники должны объединиться, чтобы помешать злодею Таносу заполучить шесть Камней Бесконечности и использовать их для уничтожения половины всего живого во Вселенной. Когда судьба мира висит на волоске, Мстители должны пойти на жертвы и риск, чтобы спасти будущее.
Дэдпул 2
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Экшн, Приключения, Комедия
Страна: США
Продолжительность: 1ч 59мин
Год: 2018
Продюсер: Саймон Кинберг, Райан Рейнольдс
Дэдпул, остроумный наемник с целительным ферментом, создает команду мутантов, известную как X-Force, чтобы остановить перемещающегося во времени злодея Кейбла от убийства молодого мутанта, обладающего способностью вызывать огонь.
Джон Уик 3
Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: Экшн, Криминал, Триллер
Страна: США
Продолжительность: 2ч 10мин
Год: 2019
Продюсер: Бэзил Иванык
Джон Уик находится в бегах после того, как его отлучили от дел в Тайном комитете. За его голову назначена награда, и ему приходится пробиваться из Нью-Йорка и искать помощи у старого друга, чтобы очистить свое имя и выжить.
Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.
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