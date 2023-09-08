Пять необычных способов использования уксуса в быту: полезные лайфхаки

Пять необычных способов использования уксуса в быту: избавьтесь от сорняков

Уксус, обычный домашний ингредиент, имеет множество необычных приложений, которые могут принести пользу на дому. UAportal подготовил уникальные способы, которые можно использовать в повседневной жизни.

Натуральное моющее средство

Кислотность уксуса делает его эффективным в удалении пятен и запахов с разных поверхностей. К примеру, этим раствором и водой можно мыть окна, столешницы и кафель в ванной комнате.

Природное средство для уничтожения сорняков

Еще одно удивительное применение – это средство для уничтожения сорняков. Распыляя его непосредственно на сорняки, их можно эффективно избавиться без использования вредных химикатов.

Пищевой консервант

Его кислотная природа помогает угнетать рост бактерий и плесени, что делает уксус эффективным способом продления срока хранения определенных продуктов. Например, овощи можно мариновать, замачивая их в растворе, что не только придает им вкус, но и помогает сохранить их на более длительный период.

Уксус можно использовать для устранения запаха рыбы из рук. Просто потрите руки раствором, смойте водой и рыбный запах исчезнет.

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Смягчитель для тканей

Еще одно необычное применение – это натуральный умягчитель для тканей. Вместо того чтобы использовать коммерческие кондиционеры, которые могут содержать агрессивные химические вещества, небольшое количество уксуса можно добавить в белье во время полоскания. Он помогает удалить остатки мыла из одежды, оставляя его мягким и свежим.

Освежитель посудомоечной машины

Кроме того, его можно использовать для очистки посудомоечных машин. Поместите чашку с уксусом на верхнюю решетку и запустите горячий цикл, чтобы удалить какие-либо накопленные остатки и придать машине приятный запах свежести.

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