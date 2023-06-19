Пять неожиданных фактов об Энн Хэтэуэй: хотела стать монахиней

Энн Хэтэуэй, знаменитая актриса, известная своими невероятными выступлениями на большом экране, покорила своим талантом зрителей во всем мире. UAportal подготовил познавательное путешествие по жизни Энн Хэтэуэй, раскрыв удивительные аспекты, которые могут удивить даже самых преданных ее поклонников.

Начала сниматься в 13 лет

С юных лет Хэтэуэй демонстрировала свою страсть к исполнительскому искусству. Всего в 13 лет она начала свой актерский путь, присоединившись к местной театральной группе, и даже нашла агента. Перемещаясь между Нью-Йорком и родным городом, она неустанно посещала прослушивания, демонстрируя свою непоколебимую преданность своему ремеслу.

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Хотела стать монахиней

За ослепительной голливудской карьерой Хэтэуэй скрываются духовные наклонности. Воспитанная в римско-католической семье в Бруклине, Нью-Йорк, она с ранних лет обладала глубоко укоренившимися принципами. Удивительно, но в 11-летнем возрасте Хэтэуэй почувствовала Божий призыв стать монахиней. Это откровение демонстрирует глубину ее веры и сильное влияние, которое она оказала на ее жизнь.

Тесная дружба с Хью Джекманом

За пределами киноэкрана Хэтэуэй поддерживает тесную дружбу со своим коллегой по фильму "Отверженные" Хью Джекманом. Именно Джекман рекомендовал ее на роль Фантины, исполнение которой принесло ей признание критиков и "Оскар". Благодарность Хэтэуэй по отношению к Джекману была очевидна, когда она любезно признала его в своей искренней речи, произнесенной при вручении премии.

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Ее альтернативы актерской карьере

Хотя актерская карьера Хэтэуэй, несомненно, процветает, у нее есть и другие увлечения, которыми она могла бы заниматься, если бы обстоятельства сложились иначе. В альтернативной реальности, где ее актерская деятельность была менее плодотворной, она видит себя посвятившей свое время психологии или преподаванию английского языка. Это откровение подчеркивает степень интеллектуального любопытства и разнообразие путей, которые Энн могла бы выбрать.

Предпочитает носить винтажную одежду

Выбор одежды Энн Хэтэуэй отражает ее стремление к устойчивому развитию и уникальный индивидуальный стиль. Предпочитая винтажную одежду, она принимает красоту ранее использованных вещей как способ внести свой вклад в более экологически сознательный образ жизни. Ярким примером ее преданности этому делу является случай, когда она надела платье, купленное за 15 долларов на барахолке, во время интервью Робина Робертса на ABC News.

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