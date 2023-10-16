Пять признаков возможной измены в отношениях: красные флажки

UAportal подготовил список советов, чтобы помочь людям, борющимся с подозрениями в измене. Узнайте о критических признаках, как поведенческие изменения и изменения, связанные с внешним видом.

Внезапное изменение поведения

Партнер может стать более скрытным и осторожным по отношению к своему телефону, электронной почте или аккаунтам в социальных сетях. Он также может начать работать допоздна или чаще выходить на улицу без веских объяснений.

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Отсутствие близости

Партнер может внезапно удалиться и отключиться, не проявляя особого интереса к времяпрепровождению или обсуждению личных тем. Он может избегать физического контакта или демонстрировать меньше нежных жестов.

Изменения во внешности

Партнер может начать уделять больше внимания своему внешнему виду, например, навязчиво посещать спортзал, покупать новую одежду или менять прическу. Он также может внезапно начать больше беспокоиться о своем внешнем виде, даже если это не согласуется с его привычным поведением.

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Финансовые разногласия

Непонятные расходы в банковских выписках или счетах по кредитным картам могут свидетельствовать о том, что партнер тратит деньги на кого-то другого. Следует обратить внимание на внезапные изменения в его финансовом поведении, например открытие нового банковского счета или сокрытие транзакций.

Доверие к интуиции

Важно не делать поспешных выводов, но не стоит исключать интуицию. Если что-то не так, нужно прислушаться к своим инстинктам и подумать о том, чтобы поговорить с партнером или обратиться за профессиональной помощью, если это необходимо.

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