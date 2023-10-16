П'ять ознак можливої зради у стосунках: червоні прапорці

UAportal підготував список порад, щоб допомогти людям, які борються з підозрами у зраді. Дізнайтеся про критичні ознаки, як поведінкові зміни та зміни, пов'язані із зовнішнім виглядом.

Раптова зміна поведінки

Партнер може стати більш прихованим і обережним щодо свого телефону, електронної пошти або облікових записів у соціальних мережах. Він також може почати працювати допізна або частіше виходити на вулицю без вагомих пояснень.

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Відсутність близькості

Партнер може раптово відійти і відключитися, не проявляючи особливого інтересу до проведення часу або обговорення особистих тем. Він може уникати фізичного контакту або демонструвати менше ніжних жестів.

Зміни у зовнішності

Партнер може почати приділяти більше уваги своєму зовнішньому вигляду, наприклад нав'язливо відвідувати спортзал, купувати новий одяг або змінювати зачіску. Він також може раптово почати більше турбуватися про свій зовнішній вигляд, навіть якщо це не узгоджується з його звичною поведінкою.

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Фінансові розбіжності

Незрозумілі витрати у банківських виписках або рахунках за кредитними картками можуть свідчити про те, що партнер витрачає гроші на когось іншого. Слід звернути увагу на раптові зміни у його фінансовій поведінці, наприклад, відкриття нового банківського рахунку або приховування транзакцій.

Довіра до інтуїції

Важливо не робити поспішних висновків, але не виключати інтуїцію. Якщо щось не так, потрібно прислухатися до своїх інстинктів і подумати про те, щоб поговорити з партнером або звернутися за професійною допомогою, якщо це потрібно.

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