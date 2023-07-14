Пять случаев, когда актеры бросили вызов сценарию: что из этого получилось

В кинематографе происходят случаи, когда актеры развивают глубокое понимание своих персонажей, что побуждает их отклоняться от прописанного сценария, к большому сожалению для сценаристов, режиссеров и продюсеров. Эти отклонения часто дают интригующие результаты, обогащая картину и вызывая незаурядный резонанс.

UAportal подготовил пять значительных случаев, когда актеры бросали вызов условностям, оставляя неизгладимый след в своих выступлениях.

Нетрадиционный Эдвард Каллен Роберта Паттинсона в "Сумерках"

Подход Роберта Паттинсона к образу задумчивого вампира Эдварда Каллена в культовой саге "Сумерки". В то время как создатели фильма предполагали более мягкое и веселое изображение, Паттинсон видел своего персонажа интроспективным, серьезным и вечно погруженным в размышления.

Смелым шагом он отстаивал свою интерпретацию, почти рискуя своей ролью. В конце концов, съемочная группа уступила и позволила Паттинсону раскрыть свое видение. Решение оправдало себя, найдя отклик у зрителей и сохранив темную и дальнюю сущность Эдварда Каллена.

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Переодевание Дженны Ортеги в сцене переодевания в "Уэнсдей"

Громкий телесериал "Уэнсдей" стал свидетелем творческого вклада актрисы Дженны Ортеги в танец главной героини на балу, придуманном самой актрисой. В решающем моменте оригинальный сценарий предполагал, что Уенсдей Аддамс выражает восхищение подаренным ей черным платьем, восклицая: "О Боже, я схожу с ума от этого платья, и я буквально ненавижу себя за нее!".

Однако Ортега почувствовала, что этот диалог противоречит мрачному и эмоционально отстраненному характеру ее героини. Следовательно, эта фраза была опущена, сохранив подлинность и последовательность образа Уенсдей.

Просьба Имельды Стонтон о корректировке костюма Долорес Амбридж в "Гарри Поттере"

Общепризнанный антагонист Долорес Амбридж из серии "Гарри Поттер" претерпел тонкую трансформацию благодаря проницательному пониманию персонажа Имельдой Стонтон. Понимая желание Амбриджа представить себя доброй и нежной, Стонтон предложила внести изменения в дизайн костюма.

В наряд была добавлена мягкая подкладка, которая придала ей более мягкий и округлый вид. Кроме того, набивка сменила ее походку, придав ей выразительную утиную походку. Эти изменения усилили парадоксальность персонажа, вызвав ожидаемую реакцию у зрителей.

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Минималистичный подход Джонни Деппа в фильме "Эдвард Руки-ножницы"

Сотрудничество известного актера Джонни Деппа с режиссером Тимом Бертоном породило множество кинематографических жемчужин, среди которых и любимый многими фильм "Эдвард Руки-ножницы". В интервью Депп рассказывал, что сознательно опустил около 85% реплик, предусмотренных сценарием, выступая за более молчаливое изображение. Он считал, что ограниченный словарный запас Эдварда вызовет большую эмпатию у зрителей.

Кроме того, Депп импровизировал определенные фразы на съемочной площадке, постепенно погружаясь в образ несчастного юноши с ножницеобразными придатками. Такая творческая свобода добавила персонажу глубины и уязвимости, примером чего является едва заметное изменение ответа на вопрос об отце Эдварда из "Он умер" на "Он не проснулся".

Культовая линия Вупи Голдберг в фильме "Призрак"

За удивительным поворотом судьбы, героиня Вупи Голдберг в классическом фильме "Призрак" нечаянно родила культовую реплику, которой изначально не было в сценарии. Во время ключевой сцены, когда Ода Мэй Браун подходит к Молли Дженсен (ее играет Деми Мур), Голдберг со всей серьезностью произносит памятную фразу: "Молли, ты в опасности, девочка". Хотя оригинальный сценарий содержал реплику "Он говорит, что ты в опасности", импровизация Голдберга подняла драматизм и увлекла зрителей по всему миру.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин корректировали свою внешность.

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