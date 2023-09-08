Пять советов, которые помогут сохранить стойкий загар

UАportal подготовил пять основных рекомендаций для получения стойкого загара. Следуя этим советам, можно достичь яркого и красивого загара, который сохранится надолго и будет привлекать внимание окружающих.

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Отшелушивайте кожу перед загаром

Чтобы загар держался долго, перед нанесением средств загара необходимо отшелушить кожу. С помощью пилинга можно удалить ороговевшие клетки кожи и достичь гладкой поверхности, на которую будет нанесен загар.

Для удаления огрубевших частиц сухой кожи можно использовать мягкий скраб или отшелушивающую рукавицу. Это повысит эффективность средства для загара и предотвратит появление разводов и неровных участков.

Регулярно увлажняйте кожу

Сухая кожа быстрее обветривается, что может привести к выцветанию загара. Поэтому важно ежедневно увлажнять кожу, особенно после душа или ванночки.

Для питания кожи и удлинения стойкости загара можно использовать увлажняющий крем, специально разработанный для загоревшей кожи или содержащий такие компоненты, как алоэ вера или масло ши.

Избегайте длительного контакта с водой

Рекомендуется избегать длительного пребывания в бассейне, океане или горячей ванне, поскольку это может привести к более быстрому выцветанию загара. Хлор и соленая вода могут ослабить цвет загара, а горячая вода пересушивает кожу и способствует ускоренному отшелушиванию.

Если вы часто занимаетесь водными процедурами, то после них можно нанести средство для загара повторно.

Используйте средства для постепенного загара

Вместо моментального автозагара лучше использовать средства для постепенного загара. Такие средства позволяют проявлять загар постепенно, позволяя контролировать интенсивность цвета.

Кроме того, как правило, после использования таких средств загар сходит более естественно, не оставляя заметных пятен и разводов. Лосьон или мусс для постепенного загара, соответствующего вашему типу кожи, можно наносить регулярно, чтобы загар держался долго и имел естественный вид.

Защищайте кожу от солнца

Хотя загар и придает коже сияющий вид, важно помнить, что длительное пребывание на солнце может быть вредным. Даже если загар уже получен, необходимо всегда защищать кожу солнцезащитным кремом с высоким уровнем SPF.

Это не только будет предотвращать солнечные ожоги, но и поможет сохранить загар. Пребывание в тени во время пиковой активности солнца и использование защитной одежды, например шляп и солнцезащитных очков, дополнительно убережет кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Напомним, мы уже писали, как получить идеальный оттенок загара.

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