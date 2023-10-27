Пять вещей, которые не стоит брать из секонд-хенда

Покупки в секонд-хенд могут предложить как экономию средств, так и уникальные находки, однако важно знать, каких товаров следует избегать. UAportal подготовил список вещей, которых следует избегать.

Мебель

Во время шопинга в секонд-хенде важно избегать покупки вещей, которые могут представлять риск для здоровья или безопасности. Например, в такой подержанной мягкой мебели, как диваны или матрасы, могут быть спрятаны клопы, пылевые клещи или аллергены, которые могут оказать негативное влияние на здоровье.

Электроника

Еще одной категорией товаров, которые не следует покупать в секонд-хендах, является электроника. Хотя может возникнуть искушение получить хорошее предложение на подержанный телефон или компьютер, такая электроника может иметь скрытые дефекты, изношенные батареи или просто уже существующие проблемы с программным обеспечением, которые могут привести к низкой производительности, частым поломкам или нарушению конфиденциальности.

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Сильно изношенные вещи

Модные предметы одежды часто ищут в магазинах секонд-хенда, но есть несколько вещей, о которых следует помнить, покупая их. Не покупайте сильно изношенную, рваную или с непростыми пятнами одежду. Хотя можно найти уникальные винтажные вещи, всегда помните о качестве и положении вещей, которые вы планируете приобрести.

Предметы кухни

Блуждая рядами магазинов секонд-хенда, лучше избегать покупки определенных кухонных предметов. Сильно поцарапанная или изношенная посуда может представлять опасность для здоровья, поскольку она может выделять вредные химические вещества в пищу. Кроме того, будьте осторожны, покупая б/у разделочные доски, поскольку на них могут быть бактерии и они могут быть недостаточно обработаны.

Детские товары

Хотя может возникнуть соблазн сэкономить на таких вещах, как коляски, кроватки или стульчики для кормления, очень важно ставить во главу угла безопасность ребенка. Остерегайтесь покупать товары, которые были изъяты из обращения или с просроченным сроком годности, поскольку они могут нанести вред вашему малышу.

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