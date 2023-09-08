Пять вещей, необходимых для создания базового гардероба

Когда дело доходит до создания функционального гардероба, важно иметь основу из базовых вещей первой необходимости. Эти универсальные элементы можно смешивать и комбинировать, чтобы создавать различные наряды для разных случаев.

UAportal подготовил список необходимых вещей, которые должна иметь каждая женщина в своем шкафу.

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Создайте основу

Начните с джинсов, хорошо облегающих фигуру и подчеркивающих ее силуэт. Выбирайте классические фасоны темно-синих или черных цветов. Далее приобретите базовые топы нейтральных цветов, таких как белый, черный и серый. Их можно носить по отдельности или совмещать с другими вещами.

Купите классические вещи

Чтобы создать функциональный гардероб, важно вкладывать во вневременные вещи, которые никогда не выйдут из моды. Маленькое черное платье – обязательная вещь для каждой женщины. Выбирайте фасон, который подходит типу фигуры и который можно одевать наверх или под низ, в зависимости от случая.

Пиджак под заказ – еще один важный элемент одежды, который может мгновенно улучшить любой наряд. Обратите внимание на классические модели нейтральных цветов, таких как черный или синий.

Не забывайте об аксессуарах

Хорошая сумка базового цвета – обязательный аксессуар. Выбирайте модель среднего размера, которая может вместить все необходимые вещи, не являясь при этом слишком громоздкой.

Также стоит приобрести качественные черные туфли-лодочки, ведь их можно носить как с повседневным, так и с официальным нарядом. В конце концов нельзя обойти вниманием и ювелирные украшения. Простые бусы, серьги-кольца и классические часы придадут элегантности любому образу.

Учитывайте свой образ жизни

Для тех, кто работает в корпоративной среде, важно иметь несколько сшитых по заказу пиджаков и брючных костюмов. Для работающих дома мам больше подойдут удобные, но стильные спортивные костюмы и повседневные платья. Важно подобрать гардероб в соответствии со стилем жизни и расставить приоритеты в вещах, которые действительно будут носиться.

Качество важнее количества

Вместо того чтобы заполнять шкаф дешевыми, модными вещами, которые быстро выйдут из тренда, сосредоточьтесь на качестве, а не на количестве. Хотя такие изделия могут стоить дороже, они сэкономят деньги в долгосрочной перспективе, поскольку не будут нуждаться в постоянных заменах.

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