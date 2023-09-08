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Пʼять речей, які необхідні для створення базового гардеробу

Марина Грамович

Пʼять речей, які необхідні для створення базового гардеробу

Коли справа доходить до створення функціонального гардеробу, важливо мати основу з базових речей першої необхідності. Ці універсальні елементи можна змішувати та комбінувати, щоб створювати різноманітні вбрання для різних випадків.

UАportal підготував список необхідних речей, які повинна мати кожна жінка у своїй шафі.

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Створіть основу

Почніть з джинсів, що добре облягають фігуру та підкреслюють її силует. Обирайте класичні фасони темно-синіх або чорних кольорів. Далі придбайте базові топи нейтральних кольорів, таких як білий, чорний і сірий. Їх можна носити окремо або поєднувати з іншими речами.

Купуйте класичні речі

Щоб створити функціональний гардероб, важливо вкладати в позачасові речі, які ніколи не вийдуть з моди. Маленька чорна сукня – обов'язкова річ для кожної жінки. Обирайте фасон, який пасує до типу фігури і який можна одягати наверх або під низ, залежно від нагоди.

Піджак на замовлення – ще один важливий елемент одягу, який може миттєво покращити будь-яке вбрання. Зверніть увагу на класичні моделі нейтральних кольорів, таких як чорний або темно-синій.

Не забувайте про аксесуари

Гарна сумка базового кольору – це обов'язковий аксесуар. Вибирайте модель середнього розміру, яка може вмістити всі необхідні речі, не будучи при цьому занадто громіздкою.

Також варто придбати якісні чорні туфлі-човники, адже їх можна носити як з повсякденним, так і з офіційним вбранням. Зрештою, не можна оминути увагою і ювелірні прикраси. Прості намиста, сережки-кільця та класичні годинники додадуть елегантності будь-якому образу.

Враховуйте свій стиль життя

Для тих, хто працює в корпоративному середовищі, важливо мати кілька пошитих на замовлення піджаків і брючних костюмів. Для мам, які працюють вдома, більше підійдуть зручні, але стильні спортивні костюми та повсякденні сукні. Важливо підібрати гардероб відповідно до стилю життя і розставити пріоритети в речах, які дійсно будуть носитися.

Якість важливіша за кількість

Замість того, щоб заповнювати шафу дешевими, модними речами, які швидко вийдуть з тренду, зосередьтеся на якості, а не на кількості. Хоча такі вироби можуть коштувати дорожче, вони заощадять гроші в довгостроковій перспективі, оскільки не потребуватимуть постійних замін.

Нагадаємо, український дизайнер Андре Тан назвав п'ять предметів гардероба, які вийшли з моди і можуть зіпсувати зовнішній вигляд та навіть додати віку.

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