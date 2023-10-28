Пять вредных привычек, старящих кожу: как их избежать

UAportal подготовил материал о влиянии привычек в жизни на процесс старения кожи. Откройте для себя практические советы и идеи по уходу за своей внешностью, которые улучшают и поддерживают молодость кожи.

Защищайте кожу от солнца

Одной из самых вредных привычек для кожи является чрезмерное пребывание на солнце. Вредные ультрафиолетовые лучи могут вызвать преждевременное старение, появление морщин и солнечных пятен.

Избегайте курения и пассивного курения

Курение негативно влияет на общее состояние здоровья и ускоряет старение кожи. Химические вещества, содержащиеся в сигаретах, могут вызвать разрушение коллагена, что приводит к обвисанию и появлению морщин.

Пассивное курение также может иметь негативное влияние. Подумайте о том, чтобы бросить курить и ограничить влияние пассивного курения.

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Следите за увлажнением организма

Обезвоживание негативно влияет на здоровье кожи, приводит к ее тусклости и раннему старению. Ежедневное употребление достаточного количества воды может помочь сохранить кожу упругой и эластичной.

Высыпайтесь

Недостаток качественного сна ускоряет процесс старения и вызывает проблемы с кожей. Во время сна организм восстанавливает и регенерирует клетки кожи, способствуя ее молодому виду. Старайтесь спать 7-9 часов и установите спокойный режим отхода ко сну.

Придерживайтесь здорового питания

Полноценное питание напрямую влияет на здоровье и внешний вид кожи. Включите в рацион фрукты, овощи, нежирные белки и полезные жиры, поскольку они содержат необходимые питательные вещества и антиоксиданты, которые способствуют синтезу коллагена и борются со стрессом.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей после 40.

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