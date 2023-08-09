Пять знаменитостей, которые начали отношения со своими поклонниками и впоследствии женились

Любовь не знает границ, а иногда она даже преодолевает расстояние между знаменитостями и их поклонниками. UAportal собрал истории известных людей, которым удалось жениться на своих преданных фанатах.

Энн Хэтэуэй и Адам Шульман

Когда дело доходит до покорения сердец, Энн Хэтэуэй не новичок. Однако именно ее суперфанат и продюсер Адам Шульман смог покорить актрису. Впервые их пути пересеклись на кинофестивале в Палм-Спрингс из-за общего друга.

В 2012 году Энн и Адам связали себя узами брака, и с тех пор любовь расцвела в прекрасную семью с двумя детьми. Хотя Хэтэуэй предпочитает держать личную жизнь подальше от глаз общественности, очевидно, что любовь к Шульману не знает предела.

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Конан О'Брайен и Лайза Пауэлл

Иногда глубокая связь может возникнуть между преданными фанатами. Лайза Пауэлл, копирайтер, была очарована ведущим вечернего ток-шоу Конаном О'Брайеном, когда они работали над одним проектом в 2000 году. Их общая страсть к творчеству и юмору привела к роману, который привел к браку в 2002 году.

Сегодня они продолжают поддерживать друг друга, воспитывая двоих детей, Нев и Бекет. Трудно сказать, кто больше увлекается друг другом, О'Брайен или Пауэлл, ведь их любовь и поддержка друг друга остаются непоколебимыми.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин

История любви Джастина Бибера и Хейли Болдуин походила на американские горки. После короткого романа в конце 2015 года пара разошлась, чтобы воссоединиться только в мае 2018 года.

Они не тратили попусту время, ведь обручились в июле того же года, а в ноябре подтвердили свой брак. Их бурный роман доказывает, что иногда любовь возвращается даже к тем, кто находится в центре внимания.

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Риз Уизерспун и Джим Тот

Риз Уизерспун, известная своими голливудскими отношениями, пошла другим путем, когда встретила агента по подбору талантов Джима Тота. Тот, возможно, не был крупнейшим агентом в индустрии, но он, несомненно, был одним из величайших фанатов Уизерспун.

История любви развивалась, и в 2011 году они обменялись обетами. В 2012 году пара приветствовала своего первенца, пополнившего смешанную семью. Муж актрисы, несомненно, является счастливым мужчиной, и супруги продолжают расти по мере того, как они живут вместе с тремя детьми.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Даже в королевской семье может расцвести любовь между фанаткой и будущим королем. Говорят, что когда Кейт Миддлтон была подростком, стену ее спальни украшал плакат с изображением принца Уильяма. Судьба свела их вместе на благотворительном показе мод в 2002 году, где красота Кейт привлекла внимание принца.

Однако они начали встречаться только после того, как она разорвала предыдущие отношения. История их любви захватила мир, и в 2011 году принц Уильям и Кейт Миддлтон обменялись обетами, утвердив сказочный роман.

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