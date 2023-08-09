П'ять знаменитостей, які розпочали стосунки зі своїми шанувальниками і згодом одружилися

Кохання не знає кордонів, а іноді вона навіть долає відстань між знаменитостями та їх шанувальниками. UAportal зібрав історії відомих людей, яким вдалося одружитися зі своїми відданими фанатами.

Енн Хетеуей та Адам Шульман

Коли доходить до підкорення сердець, Енн Хетеуей не новачок. Проте саме її суперфанат та продюсер Адам Шульман зміг підкорити актрису. Вперше їхні шляхи перетнулися на кінофестивалі до Палм-Спрінгс через спільний друг.

У 2012 році Енн і Адам пов'язали себе узами шлюбу, і з того часу кохання розквітло в прекрасну сім'ю з двома дітьми. Хоча Хетеуей вважає за краще тримати особисте життя подалі від очей громадськості, очевидно, що любов до Шульмана не знає межі.

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Конан О'Браєн та Лайза Пауелл

Іноді глибокий зв'язок може виникнути між відданими фанатами. Лайза Пауелл, копірайтер, була зачарована провідним вечірнього ток-шоу Конаном О'Браєном, коли вони працювали над одним проєктом у 2000 році. Їхня спільна пристрасть до творчості та гумору призвела до роману, який привів до шлюбу у 2002 році.

Сьогодні вони продовжують підтримувати одне одного, виховуючи двох дітей, Нев та Бекет. Важко сказати, хто більше захоплюється один одним, О'Брайен або Пауелл, адже їхня любов і підтримка один одного залишаються непохитними.

Джастін Бібер і Хейлі Болдуїн

Історія кохання Джастіна Бібера і Хейлі Болдуїн була схожа на американські гірки. Після короткого роману наприкінці 2015 року пара розійшлася, щоб возз'єднатися лише у травні 2018 року.

Вони не марнували час, адже побралися в липні того ж року, а в листопаді підтвердили свій шлюб. Їхній бурхливий роман доводить, що іноді любов повертається навіть до тих, хто перебуває в центрі уваги.

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Різ Візерспун і Джим Тот

Різ Візерспун, відома своїми голлівудськими відносинами, пішла іншим шляхом, коли зустріла агента з підбору талантів Джима Тота. Той, можливо, не був найбільшим агентом в індустрії, але він, безперечно, був одним із найвидатніших фанатів Уізерспун.

Історія кохання розвивалася, і у 2011 році вони обмінялися обітницями. У 2012 році пара вітала свого первістка, що поповнив змішану сім'ю. Чоловік актриси, безперечно, є щасливим чоловіком, і подружжя продовжує рости в міру того, як вони живуть разом із трьома дітьми.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон

Навіть у королівській родині може розквітнути кохання між фанаткою та майбутнім королем. Кажуть, коли Кейт Міддлтон була підлітком, стіну її спальні прикрашав плакат із зображенням принца Вільяма. Доля звела їх разом на благодійному показі мод 2002 року, де краса Кейт привернула увагу принца.

Однак вони почали зустрічатися лише після того, як вона розірвала попередні стосунки. Історія їхнього кохання захопила світ, і в 2011 році принц Вільям і Кейт Міддлтон обмінялися обітницями, утвердивши казковий роман.

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