Пять знаменитостей, потерявших детей и рассказавших, как переживали горе

Потеря ребенка – это невероятный и разрушительный опыт, который не должен пережить ни один родитель. К сожалению, несчастные случаи, болезни и трагические обстоятельства иногда уносят жизни детей, независимо от популярности или статуса их родителей.

UAportal рассказывает истории пяти знаменитостей, которые столкнулись с невыносимой потерей своих детей и смело рассказали о своем горе.

Джо Байден

Президент Джо Байден испытал огромную трагедию в своей жизни. В 1972 году автомобильная авария унесла жизни его жене Нилы и их 13-месячной дочери Наоми. Несмотря на невероятную боль, его сыновья Бо и Хантер выжили в аварии. Однако на этом душевная боль не кончилась. В 2015 году Бо скончался от рака мозга в возрасте 46 лет.

Во время выступления перед семьями военнослужащих в 2012 году тогдашний вице-президент поделился своим собственным путем горя и потерь. Он рассказал, как даже самые простые напоминания, такие как цветок или песня по радио, могут вернуть воспоминания и усилить боль. Президент Байден подчеркнул, что хотя горе никогда не исчезает полностью, его обуза постепенно облегчается со временем.

Киану Ривз

Известный актер Киану Ривз столкнулся с двойной потерей, разрывающей сердце. В 1999 году его бывшая партнерша Дженнифер Сайм родила их дочь Эву, которая трагически погибла. Спустя всего год Сайм погибла в автокатастрофе, что еще больше углубило горе Ривза.

В откровенном интервью журналу Parade в 2006 году Ривз рассказал, что горе постоянно эволюционирует, но никогда не исчезает окончательно. Он говорил о тоске по близким и невыразимой боли от будущего, которого никогда не будет.

Лиза Мари Пресли

Лиза Мари Пресли, дочь легендарного музыканта Элвиса Пресли, пережила сокрушительную потерю своего сына Бенджамина Кео, который покончил с собой в 2020 году в возрасте 27 лет. В эмоционально насыщенном эссе от первого лица, опубликованном в 2022 году, Пресли подчеркнула, что горе не уменьшается с течением времени, несмотря на общественные ожидания двигаться дальше.

Она дискредитировала понятие "пережить" или "двигаться дальше", утверждая, что горе становится спутником на всю жизнь. С искренностью, разрывающей сердце, она рассказала о том, как трагедия разрушила и уничтожила ее жизнь и жизнь трех дочерей, представив реальность, с которой они сталкиваются каждый день. Пресли призвала других помнить, что для потерявших близкого человека каждый день служит напоминанием о горе.

Келли Престон и Джон Траволта

Актеры Келли Престон и Джон Траволта пережили разрушительную потерю своего сына Джета, трагически умершего в 16 лет после того, как у него произошло нападение и он ударился головой о ванную. Хотя пара решила держать свое горе в тайне, Джон Траволта намекал на целительную силу их сына Бенджамина, родившегося уже после смерти Джета.

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Появление Бенджамина стало для Престона и Траволты глубоким источником связи и устойчивости, что помогло им пережить огромную потерю, которую они понесли.

Сильвестр Сталлоне

Известный актер Сильвестр Сталлоне пережил потерю своего сына Сейджа, умершего в 36 лет от случайной передозировки наркотиков. Во время выступления на программе "Доброе утро, Америко" в 2012 году Сталлоне признал разрушительные обстоятельства, подчеркнув при этом важность движения вперед.

Он признал, что время не может полностью залечить раны, но дает возможность для личностного роста. Сталлоне призвал других работать над восстановлением своей жизни, поскольку зацикленность на боли может привести к падению по спирали.

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