П'ять знаменитостей, які втратили дітей і розповіли, як переживали горе

Втрата дитини – це неймовірний і руйнівний досвід, який не повинен пережити жоден з батьків. На жаль, нещасні випадки, хвороби та трагічні обставини іноді забирають життя дітей, незалежно від популярності чи статусу їхніх батьків.

UAportal розповідає історії п'яти знаменитостей, які зіткнулися з нестерпною втратою своїх дітей і сміливо розповіли про своє горе.

Джо Байден

Президент Джо Байден пережив величезну трагедію у своєму житті. У 1972 році автомобільна аварія забрала життя його дружини Ніли та їхньої 13-місячної доньки Наомі. Незважаючи на неймовірний біль, його сини, Бо і Хантер, вижили в аварії. Однак на цьому душевний біль не закінчився. У 2015 році Бо помер від раку мозку у віці 46 років.

Під час виступу перед сім'ями військовослужбовців у 2012 році тодішній віцепрезидент поділився своїм власним шляхом горя і втрат. Він розповів, як навіть найпростіші нагадування, такі як квітка або пісня по радіо, можуть повернути спогади і посилити біль. Президент Байден підкреслив, що хоча горе ніколи не зникає повністю, його тягар поступово полегшується з часом.

Кіану Рівз

Відомий актор Кіану Рівз зіткнувся з подвійною втратою, яка розриває серце. У 1999 році його колишня партнерка, Дженніфер Сайм, народила їхню доньку Еву, яка трагічно загинула. Всього через рік Сайм загинула в автокатастрофі, що ще більше поглибило горе Рівза.

У відвертому інтерв'ю журналу Parade у 2006 році Рівз розповів, що горе постійно еволюціонує, але ніколи не зникає остаточно. Він говорив про тугу за близькими та невимовний біль від майбутнього, якого ніколи не буде.

Ліза Марі Преслі

Ліза Марі Преслі, донька легендарного музиканта Елвіса Преслі, пережила нищівну втрату свого сина Бенджаміна Кео, який наклав на себе руки у 2020 році у віці 27 років. В емоційно насиченому есе від першої особи, опублікованому у 2022 році, Преслі підкреслила, що горе не зменшується з часом, незважаючи на суспільні очікування рухатися далі.

Вона дискредитувала поняття "пережити" або "рухатися далі", стверджуючи, що горе стає супутником на все життя. Зі щирістю, що розриває серце, вона розповіла про те, як трагедія зруйнувала і знищила її життя і життя трьох доньок, представивши реальність, з якою вони стикаються кожного дня. Преслі закликала інших пам'ятати, що для тих, хто втратив близьку людину, кожен день слугує нагадуванням про горе.

Келлі Престон і Джон Траволта

Актори Келлі Престон і Джон Траволта пережили руйнівну втрату свого сина Джета, який трагічно помер у 16 років після того, як у нього стався напад і він вдарився головою об ванну. Хоча пара вирішила тримати своє горе в таємниці, Джон Траволта натякав на цілющу силу їхнього сина Бенджаміна, який народився вже після смерті Джета.

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Поява Бенджаміна стала для Престон і Траволти глибоким джерелом зв'язку і стійкості, що допомогло їм пережити величезну втрату, яку вони зазнали.

Сильвестр Сталлоне

Відомий актор Сильвестр Сталлоне пережив втрату свого сина Сейджа, який помер у 36 років від випадкового передозування наркотиків. Під час виступу на програмі "Доброго ранку, Америко" у 2012 році Сталлоне визнав руйнівні обставини, підкресливши при цьому важливість руху вперед.

Він визнав, що час не може повністю загоїти рани, але він дає можливість для особистісного зростання. Сталлоне закликав інших працювати над відновленням свого життя, оскільки зацикленість на болю може призвести до падіння по спіралі.

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