Пятна исчезнут на глазах: как легко отмыть одежду от ягод
Ищете полезные советы, как бороться со стойкими пятнами от ягод на одежде? UAportal подготовил простые и эффективные методы, которые помогут вывести сложные пятна и вернуть одежде первоначальный вид.
Воспользуйтесь содой и мылом
Создайте пасту из смеси хозяйственного мыла и пищевой соды. Нанесите пасту на загрязненный участок, осторожно вотрите его и оставьте на 10-15 минут.
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Затем смойте холодной водой и постирайте, как обычно. Этот метод помогает расщепить пятно и эффективно вывести его.
Попробуйте уксус
Замочите одежду в смеси холодной воды и дистиллированного белого уксуса. Оставьте одежду замачиваться минимум на 30 минут, а затем постирайте в обычном режиме. Уксус действует как природное пятновыводитель и помогает вывести запах.
Используйте лимонную кислоту
Растворите одну столовую ложку лимонной кислоты в стакане теплой воды и нанесите прямо на загрязненные участки. Оставьте на несколько минут, прежде чем стирать одежду в обычном режиме. Лимонная кислота помогает расщепить пятно и вывести пигмент из ткани.
Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.
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