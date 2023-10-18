Пятна исчезнут на глазах: как легко отмыть одежду от ягод

Ищете полезные советы, как бороться со стойкими пятнами от ягод на одежде? UAportal подготовил простые и эффективные методы, которые помогут вывести сложные пятна и вернуть одежде первоначальный вид.

Воспользуйтесь содой и мылом

Создайте пасту из смеси хозяйственного мыла и пищевой соды. Нанесите пасту на загрязненный участок, осторожно вотрите его и оставьте на 10-15 минут.

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Затем смойте холодной водой и постирайте, как обычно. Этот метод помогает расщепить пятно и эффективно вывести его.

Попробуйте уксус

Замочите одежду в смеси холодной воды и дистиллированного белого уксуса. Оставьте одежду замачиваться минимум на 30 минут, а затем постирайте в обычном режиме. Уксус действует как природное пятновыводитель и помогает вывести запах.

Используйте лимонную кислоту

Растворите одну столовую ложку лимонной кислоты в стакане теплой воды и нанесите прямо на загрязненные участки. Оставьте на несколько минут, прежде чем стирать одежду в обычном режиме. Лимонная кислота помогает расщепить пятно и вывести пигмент из ткани.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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