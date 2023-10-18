Плями зникнуть на очах: як легко відмити одяг від ягід

Шукаєте корисні поради, як боротися зі стійкими плямами від ягід на одязі? UAportal підготував прості та ефективні методи, які допоможуть вивести складні плями та повернути одягу первісний вигляд.

Скористайтесь содою та милом

Створіть пасту з суміші господарського мила і харчової соди. Нанесіть пасту на забруднену ділянку, обережно втирайте її і залиште на 10-15 хвилин.

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Потім змийте холодною водою і виперіть, як зазвичай. Цей метод допомагає розщепити пляму і ефективно вивести її.

Спробуйте оцет

Замочить одяг в суміші холодної води і дистильованого білого оцту. Залиште одяг замочуватися щонайменше на 30 хвилин, а потім виперіть у звичайному режимі. Оцет діє як природний засіб для виведення плям і допомагає вивести запах.

Використайте лимонну кислоту

Розчиніть одну столову ложку лимонної кислоти в склянці теплої води і нанесіть її безпосередньо на забруднені ділянки. Залиште на кілька хвилин, перш ніж прати одяг у звичайному режимі. Лимонна кислота допомагає розщепити пляму і вивести пігмент з тканини.

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