Раскройте силу корицы: пять уловок, которые улучшат повседневную жизнь

UAportal подготовил советы, которые помогут максимально эффективно использовать корицу в повседневной жизни. От улучшения утренней рутины до создания натурального освежителя воздуха эти трюки помогут использовать силу корицы.

Добавление кофе или чая

Корица не только придает теплый и успокаивающий вкус, но и имеет многочисленные преимущества для здоровья. Известно, что корица помогает регулировать уровень сахара в крови, улучшает пищеварение и стимулирует работу мозга.

Натуральный освежитель воздуха

Вместо того чтобы полагаться на искусственные спреи или свечи, можно просто кипятить кастрюлю с водой с несколькими палочками корицы и другими ароматными специями, например, гвоздикой или апельсиновой цедрой.

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Пищевая добавка

Можно посыпать корицей еду на завтрак, чтобы добавить ей вкус и пользу для здоровья. Независимо от того, на столе миска овсянки, стопка блинов или тарелка свежих фруктов, добавление корицы может поднять трапезу на новый уровень.

Сахарный скраб с корицей для сияющей кожи

Следует смешать в равных частях корицу и сахар, а затем добавить несколько столовых ложек кокосового масла, чтобы образовалась паста. Нежно нанести скраб на кожу круговыми движениями, сосредотачиваясь на сухих или огрубевших участках.

Природное средство от вредителей

Многие насекомые, такие как муравьи и комары, не любят запах корицы. Рекомендуется посыпать порошком корицы окна, дверные проемы и другие точки входа, чтобы отпугнуть вредителей от проникновения в дом.

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