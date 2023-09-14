Расширенные поры на лице: как избавиться от проблемы

Расширенные поры лица могут быть распространенной проблемой для многих людей. UAportal подготовил практические советы о том, как справиться с этой проблемой и добиться более ровной структуры кожи.

Регулярно очищайте кожу

Используйте мягкую умывающую пенку, подходящую для вашего типа кожи, и умывайтесь дважды в день. Это поможет удалить грязь, жир и загрязнения, которые могут укупоривать поры и увеличивать их размер. Кроме того, отшелушивание кожи один или два раза в неделю также поможет очистить поры и уменьшить их размер. Выбирайте мягкий пилинг, не раздражающий кожу.

Купите тоник

Тоники могут помочь удалить остатки загрязнений и подтянуть кожу, благодаря чему поры станут меньше. Ищите тоники, содержащие такие ингредиенты, как гамамелис или салициловая кислота, поскольку они могут эффективно сузить поры. Нанесите тоник на ватный диск и аккуратно проведите им по лицу после очистки.

Воспользуйтесь глиняными масками

Глиняные маски поглощают излишки жира и загрязнения из кожи, что может помочь очистить поры и сделать их меньше. Нанесите тонким слоем глиняную маску на лицо, оставьте на указанное на этикетке время, а затем смойте теплой водой. В заключение нанесите на лицо крем, чтобы увлажнить кожу.

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Используйте крем из SPF

Повреждения, вызванные солнцем, могут привести к тому, что кожа будет производить больше кожного сала, которое может привести к расширению пор. Каждый день, даже в пасмурные дни, наносите солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF не менее 30. Защита кожи также может обеспечить ношение широкой шляпы и пребывание в тени, когда солнце наиболее активно.

Включите в уход ретинол

Ретинол является производным витамина А и известен своей способностью улучшать кожу и уменьшать видимость пор. Начните с низкой концентрации ретинола и постепенно увеличивайте его, когда кожа приспособится к нему. Важно отметить, что ретинол может сделать кожу более чувствительной к солнцу, поэтому обязательно используйте солнцезащитный крем в течение дня.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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