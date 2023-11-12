Разбился градусник: что делать в таком случае

Когда разбился термометр, очень важно безопасно убрать ртуть. В этой статье UAportal углубится в основные меры предосторожности, которые необходимо соблюдать, когда кто-то столкнулся с разбитым термометром.

Потенциальные риски

Воздействие ртути может привести к вредным последствиям для здоровья, особенно при вдыхании или контакте с кожей. Понимание опасной природы ртути и методы безопасного обращения с ней могут помочь защитить себя и других.

Изолируйте место происшествия

Если термометр разбился, немедленно изолируйте место, чтобы минимизировать риск контакта с разбитым стеклом или разлитой ртутью. Тщательно проветрите помещение, чтобы развеять любые испарения, которые могут присутствовать.

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Носите защитные перчатки

Ношение защитных перчаток при работе с разбитым термометром имеет решающее значение во избежание прямого контакта кожи с любыми опасными веществами. Для этого рекомендуется использовать нелатексные или нитриловые перчатки. Не забудьте утилизировать перчатки должным образом, соблюдая правила утилизации опасных отходов, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды.

Уборка ртути

Используйте липкую ленту или имеющийся в продаже набор для уборки ртути, чтобы собрать видимую ртуть. Не используйте пылесос, поскольку он может привести к распространению паров ртути.

Обратитесь в соответствующие органы

В случае разбитого термометра, содержащего ртуть, необходимо уведомить соответствующие местные органы власти или профессиональную службу по утилизации опасных отходов для получения указаний о надлежащих процедурах утилизации. Всегда тщательно следуйте их инструкциям, чтобы обеспечить безопасное извлечение и утилизацию разбитого термометра и любых загрязненных материалов.

Напомним, разбить ртутный термометр может каждый, и UAportal подготовил важные рекомендации по поводу того, как эффективно справиться с этой ситуацией.

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