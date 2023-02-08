Разведка Британии рассказала о боевых действиях в дельте Днепра и на Кинбурнской косе

В недавнем обзоре разведданных Министерства обороны Великобритании сообщается, что на сложной сети островов и водных путей, образующих дельту Днепра, продолжаются военные столкновения и разведка.

Конфликт между Россией и Украиной в дельте Днепра и на Кинбурнской косе

После того, как Россия вывела свои войска с западного берега Днепра в ноябре 2022 года, напряженность между обеими сторонами остается высокой, поскольку они пытаются закрепиться на ключевых островах этой стратегически важной речной системы. Согласно недавнему обзору разведки Министерства обороны Великобритании, российские силы почти наверняка использовали небольшие катера, чтобы получить доступ, тогда как Украина несколько раз успешно применяла дальнобойную артиллерию, чтобы нейтрализовать любые аванпосты, установленные их противником. Обе стороны, вероятно, стремятся сохранить свое присутствие в этих районах, чтобы контролировать морской доступ через этот важный водный путь и защититься от любого потенциального широкомасштабного нападения со стороны противника. Считается также, что России будет крайне трудно войти в эти районы, если она решит применить силу, поскольку это будет связано с большими затратами.

Проукраинские настроения вызывают ограничения со стороны оккупантов

Как сообщают "Украинские новости", граждане, проживающие вблизи Ульяновки Херсонской области, подверглись ограничениям на въезд/выезд на блокпостах, установленных российскими оккупантами, которые обыскивают местных жителей и проверяют мобильные телефоны из-за их проукраинских настроений, что вызывает возмущение оккупантов, которые не желают, чтобы они открыто выражали такие взгляды или поддерживали другую сторону, отличную от их...