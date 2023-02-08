Розвідка Британії розповіла про бойові дії у дельті Дніпра та на Кінбурнській косі

У нещодавньому огляді розвідданих Міністерства оборони Великої Британії повідомляється, що на складній мережі островів і водних шляхів, що утворюють дельту Дніпра, тривають військові зіткнення і розвідка.

Конфлікт між Росією та Україною в дельті Дніпра та на Кінбурнській косі

Після того, як Росія вивела свої війська із західного берега Дніпра в листопаді 2022 року, напруженість між обома сторонами залишається високою, оскільки вони намагаються закріпитися на ключових островах цієї стратегічно важливої річкової системи. Згідно з нещодавнім оглядом розвідки Міністерства оборони Великої Британії, російські сили майже напевно використовували невеликі катери, щоб отримати доступ, тоді як Україна кілька разів успішно застосовувала далекобійну артилерію, щоб нейтралізувати будь-які аванпости, встановлені їхнім супротивником. Обидві сторони, ймовірно, прагнуть зберегти свою присутність у цих районах, щоб контролювати морський доступ через цей важливий водний шлях і захиститися від будь-якого потенційного широкомасштабного нападу з боку супротивника. Вважається також, що Росії буде вкрай важко увійти в ці райони, якщо вона вирішить застосувати силу, оскільки це буде пов'язано з великими витратами.

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Проукраїнські настрої спричиняють обмеження з боку окупантів

Як повідомляють "Українські новини", громадяни, які проживають поблизу Ульянівки Херсонської області, зазнали обмежень на в'їзд/виїзд на блокпостах, встановлених російськими окупантами, які обшукують місцевих жителів і перевіряють мобільні телефони через їхні проукраїнські настрої, що викликає обурення окупантів, які не бажають, щоб вони відкрито висловлювали такі погляди або підтримували іншу сторону, відмінну від їхньої.