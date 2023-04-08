Рецепт пасхальных булочек от королевской семьи

Каждый год на странице королевской семьи выкладывают рецепт традиционных булочек. Они обязательно поливаются сиропом и украшаются крестообразными узорами.

Пасхальные булочки пекутся в семье Виндзоров уже сотни лет и подаются к королевскому столу. Традиционно их едят в Страстную пятницу.

По легенде, в 14 веке монах аббатства Сент-Олбанс спек такие булочки и раздал нуждающимся.

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Для приготовления королевских булочек нужно:

– яйца – 2 шт.

– Свежие дрожжи – 25 гр.

– 375 гр. муки грубого помола

– 2 ст. л. сахара

– 60 г сливочного масла, нарезанного кубиками и охлажденного

– 130 мл. воды

– Большая щепотка соли

– цукаты – 2 ст.л.

– изюм – 2 ст.л.

– Корица и кардамон или специи по вкусу

Смесь для узоров:

– 4 ст. л. муки

– 1 ст. л. сахара

– 1 ст. л. воды

Сироп:

– 200 г. сахара

– 100 мл. воды

Как замесить тесто и испечь булочки:

Разведите дрожжи в теплой воде. Просейте муку, соль, сахар и специи в большую миску. В центре смеси произведите углубление. Смешайте дрожжи с яйцами и вылейте в углубление. Замесите тесто. Добавьте цукаты, масло и вымешивайте 5 минут. Разделите тесто на 13–15 булочек. Застелите противень пергаментом, выложите булочки и оставьте на 30-45 минут, чтобы булочки подошли. Возьмите ингредиенты для украшения, смешайте и украсьте булочки. Выпекайте 8-12 минут при 220 градусах и смажьте теплым сахарным сиропом (для сиропа сахар разведите в воде)

Обратите внимание и на видеорецепт приготовления булочек.

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