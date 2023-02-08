Секретарь Совета национальной безопасности Олексей Данилов рассказал о возможных направлениях наступления России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что существует вероятность того, что Россия может атаковать с востока Украины на Крым, начав наступление как на Харьковскую область, так и на Запорожскую, которая может быть использована как сухопутный коридор для перехвата контроля над войной.

В интервью агентству Reuters он заявил: "Попытки наступления либо на харьковском, либо на запорожском направлении, безусловно, будут предприняты. Насколько они будут успешными, будет зависеть от нас". Он также спрогнозировал, что Киев ожидает от попыток России достичь ощутимых результатов до 24 февраля, когда исполняется год с начала полномасштабного вторжения. Кроме того, было упомянуто о нехватке артиллерийских снарядов, преимущественно калибра 155 мм, несмотря на то, что западные страны пообещали предоставить оружие, в частности, боевые танки и ракеты большей дальности, что сделает это весеннее наступление возможным, если будут обеспечены поставки боеприпасов.

Алексей Данилов:Алексей Данилович Данилов - украинский дипломат, который занимает должность Секретаря Совета национальной безопасности и обороны с 2019 года, назначен на эту должность с должности заместителя Министра иностранных дел в правительстве Президента Петра Порошенко до того, как его сменил Вадим Пристайко. Как секретарь СНБО он отвечает за внутреннюю безопасность, разведку, контрразведку и правоохранительную деятельность.