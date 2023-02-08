Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов розповів про можливі напрямки наступу Росії

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що існує ймовірність того, що Росія може атакувати зі сходу України на Крим, розпочавши наступ як на Харківську область, так і на Запорізьку, яка може бути використана як сухопутний коридор для перехоплення контролю над війною.

В інтерв'ю агентству Reuters він заявив: "Спроби наступу або на харківському, або на запорізькому напрямку, безумовно, будуть зроблені. Наскільки вони будуть успішними, буде залежати від нас". Він також спрогнозував, що Київ очікує від спроб Росії досягти відчутних результатів до 24 лютого, коли виповнюється рік з початку повномасштабного вторгнення. Крім того, було згадано про нестачу артилерійських снарядів, переважно калібру 155 мм, незважаючи на те, що західні країни пообіцяли надати зброю, зокрема, бойові танки та ракети більшої дальності, що зробить цей весняний наступ можливим, якщо будуть забезпечені поставки боєприпасів.

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Олексій Данилов:Олексій Данилович Данілов - український дипломат, який обіймає посаду Секретаря Ради національної безпеки і оборони з 2019 року, призначений на цю посаду з посади заступника Міністра закордонних справ в уряді Президента Петра Порошенка до того, як його змінив Вадим Пристайко. Як секретар РНБО він відповідає за внутрішню безпеку, розвідку, контррозвідку та правоохоронну діяльність.