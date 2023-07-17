Шторы или жалюзи: что лучше выбрать для своего дома

Чтобы улучшить функциональность помещений, а также, чтобы добавить им эстетики и шарма, многие колеблются между жалюзи и шторами. UAportal сравнил их, чтобы определить, какой вариант лучше всего вам подойдет.

Жалюзи

Жалюзи придают изысканный и современный вид любой комнате. Их изготовляют из разных материалов. В частности, из дерева, винила или алюминия, поэтому вы можете подбирать их к разным стилям интерьера. С помощью жалюзи вы сможете регулировать количество солнечного света, попадающего в помещение в течение дня. Они обеспечивают приватность, эффективно закрывая помещение от посторонних глаз, одновременно пропуская определенное количество естественного освещения. К тому же жалюзи неприхотливы в обслуживании: их легко чистить, поэтому это удобный вариант для занятых людей.

Кроме того, в отличие от штор, жалюзи не добавляют комнаты мягкости и тепла. Они создают более минималистическую и обтекаемую атмосферу, что может не подойти некоторому стилю интерьера. Если Вы выбираете жалюзи, то будете ограничены в выборе узоров и текстур. Поэтому будет трудно достичь определенного уровня визуальной глубины и разнообразия в вашем пространстве. К тому же некоторые типы жалюзи, например, вертикальные, могут запутываться или повредиться, если с ними обращаться неосторожно.

Шторы

Шторы предоставляют дизайнерам безграничных возможностей, ведь с помощью них любая комната может стать элегантной и универсальной. Шторы доступны в широком диапазоне цветов, узоров и текстуры. Вы сможете подбирать их в соответствии с желаемым стилем и создать особую атмосферу.

Вы сможете регулировать уровень света и приватности, выбирая конкретные ткани и подкладки. Шторы могут эффективно блокировать солнечный свет, когда это необходимо, или же – создавать мягкое, рассеянное сияние. К тому же они могут добавлять пространства глубины, особенно в сочетании с декоративными элементами, такими как карнизы.

Однако за шторами нужно больше ухаживать, чем за жалюзи. В зависимости от ткани, они могут нуждаться в регулярной стирке или химчистке. Шторы также накапливают пыль и аллергены, что делает их менее удачным выбором для людей с чувствительными дыхательными путями. К тому же они занимают больше места, особенно в развернутом состоянии, а также могут цепляться за мебель или другие предметы.

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