Снижение посещаемости торговых центров в Киеве

Посещаемость торговых центров в Киеве упала до 316 человек на 1 000 квадратных метров площади по разным причинам, таким как война и пандемия.

В течение 2022 года посещаемость киевских торговых центров резко упала. По данным Forbes и Украинской торговой гильдии (УТГ), посещаемость упала до 316 человек на 1 000 квадратных метров площади, что на 28% меньше, чем в довоенный период.

Но отмечается, что наибольшее падение посещаемости в ТРЦ было в первом квартале 2022 года. Тогда этот показатель составлял 291 человек на 1 000 квадратных метров общей площади, что стало историческим минимумом. Это падение было вызвано несколькими факторами, включая российскую агрессию, а также снижение посещаемости во время пандемии Covid-19.

В апреле открылся River Mall, а в мае - Lavina Mall, но, несмотря на эти открытия, посещаемость все равно упала в среднем на 50% в региональных ТРЦ и на 32% в ТРЦ районного формата. В начале 2023 года на 1 000 квадратных метров приходилось 362 человека, но этот показатель все еще был значительно ниже довоенного уровня. В 2020-2021 годах 44% населения посещали торговые объекты реже, чем в предыдущие годы, что привело к общему падению посещаемости рынка с 687 человек до 506 человек на 1 000 кв. м на начало 2022 года.

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